Dos embarcaciones con bandera panameña fueron atacadas y retenidas por Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, en las últimas horas, tres embarcaciones, entre ellas, dos con bandera panameña, fueron atacadas y retenidas por el gobierno iraní.

De acuerdo con el portal Seatrade Maritime News, los tres portacontenedores fueron atacados en el estrecho de Ormuz por la Guardia Revolucionaria Islámica.

Según el medio, además de la embarcación Epaminondas, los buques portacontenedores Eurphoria y MSC Francesca, ambos de bandera panameña, fueron atacados en el estrecho.

Asimismo, se informó que los buques Epaminondas y MSC Francesca fueron guiados a las costas de Irán.

La agencia EFE informó que el gobierno iraní indicó que las acciones se debieron a la “alteración del orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz”.

Sobre la nave Epaminondas se informó que sufrió graves daños en su puente tras ser atacado por la Guardia Revolucionaria Islámica a 15 millas náuticas al noreste de Omán.

Hasta el momento, no se han informado de personas heridas en este ataque.

Para que las embarcaciones transiten sin problemas por el estrecho de Ormuz, se requiere una autorización del gobierno iraní.

Irán afirmó que no abrirá el paso por el estrecho hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos siguen creciendo, pese al alto el fuego indefinido que anunció el presidente estadounidense, Donald Trump, ya que no hay señales de que ambos gobiernos se sienten a negociar nuevamente.