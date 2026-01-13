Panamá, 13 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Dos exempleadas denuncian agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias

    El cantante no ha respondido a los intentos de contactar con él o su equipo legal

    EFE
    Dos exempleadas denuncian agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias
    Imagen de archivo del cantante español Julio Iglesias. EFE/Thais Llorca

    Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante en una extensa investigación realizada por dos medios en español, eldiario.es de España y Univisión Noticias en Estados Unidos.

    Ambos medios han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y dicen disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor español.

    Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

    Dos exempleadas denuncian agresiones sexuales del cantante Julio Iglesias
    Imagen de archivo del cantante español Julio Iglesias durante un concierto. EFE/Paul Bergen MEJOR CALIDAD POSIBLE[MEJOR CALIDAD POSIBLE]

    Las extrabajadoras aportaron a los responsables del extenso reportaje periodístico documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

    El relato de ambas empleadas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

    Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, donde el cantante de 77 años pasa parte del tiempo, como “la casita del terror”.

    Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

    El artículo, firmado por cinco periodistas, asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales.

    La Agencia EFE también ha tratado de obtener la versión del entorno del Iglesias sin éxito.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • Moody’s advierte alto riesgo en Venezuela y avizora que la recuperación de Pdvsa tardará años. Leer más
    • ¿Qué pasará ahora con el oro de Venezuela que se encuentra en las bóvedas del Banco de Inglaterra?. Leer más
    • Condenan a exfuncionarios del Banco Nacional por peculado en préstamos de viviendas. Leer más
    • Asociación China revela qué ha sucedido con la reconstrucción del monumento y lamenta la actitud de la alcaldesa de Arraiján. Leer más
    • ‘¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!’: BBC Mundo reconstruye la noche en la que Estados Unidos bombardeó Caracas. Leer más
    • Tras 15 años sin actualización, Meduca implementará nuevo currículo nacional este año lectivo 2026. Leer más