Dos fallecidos y un herido deja un tiroteo en complejo residencial universitario en Carolina del Sur

Dos personas murieron y otra resultó herida luego de un tiroteo registrado en un complejo residencial de la South Carolina State University, informó la cadena CBS News.

De acuerdo con el reporte, las autoridades universitarias no han confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de salud de la persona herida. Tampoco se ha divulgado información sobre el paradero de posibles sospechosos.

La universidad ordenó el cierre del campus alrededor de las 9:15 p.m. la noche del jueves, tras recibir el reporte de disparos. La medida fue levantada en horas de la mañana de este viernes.

Como medida preventiva, la institución canceló las clases del viernes y puso consejeros a disposición de los estudiantes.

Una testigo, identificada como Kaya Mack, relató a WLTX-TV, afiliada de CBS, que acababa de entregar comida en el campus cuando escuchó disparos y observó a numerosos agentes policiales ingresando al área.

El tiroteo ocurre poco más de cuatro meses después de otros dos incidentes armados durante las celebraciones de bienvenida el pasado 4 de octubre.

En uno de ellos, registrado cerca del mismo complejo residencial, murió una mujer de 19 años, mientras que un hombre resultó herido en otro hecho separado. Varias personas fueron arrestadas posteriormente por cargos relacionados con armas de fuego vinculados a esos sucesos.