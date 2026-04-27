Panamá, 27 de abril del 2026

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    CRIMINALIDAD

    Dos heridos por tiroteo en zona arqueológica mexicana de Teotihuacán siguen hospitalizados

    EFE
    Dos heridos por tiroteo en zona arqueológica mexicana de Teotihuacán siguen hospitalizados
    Personas observan la zona arqueológica de Teotihuacán en San Juan Teotihuacán (México). EFE/Mario Guzmán

    Dos personas lesionadas durante el tiroteo registrado el pasado 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el central Estado de México, permanecen hospitalizadas y reciben atención médica especializada, informó este domingo el Gobierno mexicano.

    El incidente dejó una turista canadiense muerta y 13 personas heridas, mientras que el agresor, identificado por autoridades locales como un ciudadano mexicano, decidió quitarse la vida en el sitio y se habría inspirado en tiroteos ocurridos en Estados Unidos, según el reporte oficial.

    La Secretaría de Salud, junto con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, detalló en un comunicado conjunto que uno de los pacientes se encuentra en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la capital mexicana, donde su estado es reportado como estable.

    De acuerdo con el ISSSTE, este paciente permanece bajo vigilancia estrecha de equipos multidisciplinarios y se le realizan procedimientos médicos para favorecer su recuperación.

    La segunda persona hospitalizada es una paciente atendida en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México, donde el IMSS Bienestar la reportó bajo tratamiento y con evolución adecuada.

    Las autoridades sanitarias también indicaron que dos pacientes solicitaron su alta voluntaria, mientras que un menor de edad egresó de la unidad médica tras presentar una evolución favorable.

    El Gobierno mexicano aseguró que, a través de la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, ha garantizado atención “resolutiva de alta especialidad”, así como acompañamiento integral a los pacientes y a sus familiares.

    Además, las instituciones refrendaron su compromiso de brindar servicios de salud oportunos y de calidad a toda persona que lo requiera, así como mantener informada a la población con transparencia.

    EFE

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