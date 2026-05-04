Panamá, 04 de mayo del 2026

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    En zona residencial

    Dos muertos y tres heridos al estrellarse una avioneta contra un edificio en Brasil

    EFE
    Dos muertos y tres heridos al estrellarse una avioneta contra un edificio en Brasil
    Imágenes de la avioneta estrellada en Brazil.

    Al menos dos personas fallecieron y otras tres resultaron heridas este lunes luego de que una avioneta se estrellara contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais, según informaron al medio en línea de noticias G1 fuentes oficiales.

    El Cuerpo de Bomberos Militares del estado confirmó al medio el fallecimiento del piloto y el copiloto, y el traslado en grave estado del restante de los ocupantes que iban a bordo de la avioneta a un centro asistencial de la zona.

    El accidente ocurrió poco después del mediodía cuando la aeronave impactó contra un predio de cuatro pisos, específicamente contra el área de las escaleras en el sector ubicado entre el tercer y cuarto piso, y los primeros análisis del siniestro revelan que no impactó dentro de ningún apartamento.

    Equipos de rescate y peritos de la Policía Civil se encuentran en el lugar de los hechos para asegurar la zona y realizar las primeras investigaciones sobre las causas del hecho.

    El edificio está siendo evacuado de manera preventiva mientras se evalúa si la estructura de la construcción quedó comprometida a causa del accidente.

    EFE

    Agencia de noticias


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