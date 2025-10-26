Panamá, 26 de octubre del 2025

    FRANCIA

    Dos sospechosos fueron detenidos por el robo del Louvre cuando uno de ellos iba a salir del país

    EFE
    Para realizar el robo, la escalera mecánica fue extendida hasta un balcón exterior de la Galería de Apolo del Louvre. Getty Images

    Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas como sospechosos del robo de joyas perpetrado en el Louvre el 19 de octubre pasado, uno de ellos cuando trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle y el otro en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.

    Los arrestos ocurrieron el sábado, según avanzaron la revista Paris Match y el diario Le Parisien, y los dos hombres permanecen bajo custodia policial.

    La primera detención, la que ocurrió en el aeropuerto, se dio alrededor de las 22.00 horas (20.00 horas GMT) cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia.

    Esa misma noche ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles.

    La presidenta y directora del Louvre, Laurence des Cars antes de comparecer antes los senadores tras el robo en el Louvre, en el Senado francés en París, Francia, 22 de octubre de 2025. EFE

    De la operación se encargaron Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

    Los dos fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas.

    Ambos hombres, de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó la sustracción de las joyas de la Galería Apolo del museo más visitado del mundo.

    En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

    Las joyas robadas hace una semana, de las que no hay noticias, están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

    EFE

    Agencia de noticias


