Panamá, 02 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FRANJA

    Dron de Estados Unidos graba a supuestos miembros de Hamás robando ayuda en Gaza

    EFE
    Dron de Estados Unidos graba a supuestos miembros de Hamás robando ayuda en Gaza
    Camión con ayuda humanitaria en Gaza.

    Un dron estadounidense grabó el saqueo de un camión de ayuda en Gaza a manos de presuntos miembros de Hamás, según un vídeo difundido este sábado por el Comando Central de Estados Uindos (Centcom); en una acusación que la rama política de Hamás ha denunciado como falsa.

    “El 31 de octubre, el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC), liderado por Estados Unidos, observó a presuntos operativos de Hamás saqueando un camión de ayuda que formaba parte de un convoy humanitario (...) de socios internacionales a la población de Gaza en el norte de Jan Yunis”, detalla el Centcom en X, junto a un vídeo editado en el que no se observa de forma clara el ataque.

    “Los operativos atacaron al conductor y robaron la ayuda y el camión tras obligarlo a detenerse en la mediana de la carretera. Se desconoce el paradero actual del conductor”, añade el texto.

    Por su parte, el Gobierno de Hamás en Gaza calificó esta acusación de “completamente falsa y fabricada”, según un comunicado divulgado por su Oficina de Prensa, que dijo “forma parte de una campaña sistemática de desinformación mediática dirigida a dañar la imagen de las fuerzas policiales palestinas”.

    “Las fuerzas policiales de la Franja de Gaza han sido responsables de escoltar y garantizar la seguridad de la ayuda humanitaria”, añade el texto que achaca más de 1,000 muertos entre sus filas en los dos años de ofensiva bélica israelí, entre ellos ataques deliberados de Israel.

    Estados Unidos está sobrevolando su propios drones en la Franja de Gaza, como ya había revelado el diario The New York Times, a fin “de monitorear el cumplimiento del alto el fuego entre Hamás e Israel”, según dijo hoy el Centcom.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Destituyen a funcionario del Meduca tras protagonizar incidente en horario laboral. Leer más
    • Túnel de la Línea 3 tiene un 53% de avance y el Metro se prepara para hacer pruebas estáticas con trenes. Leer más
    • Nueva licencia de conducir: ATTT y Sertracen implementan código QR y mayor seguridad. Leer más
    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Mulino designa al nuevo director de la Agencia Panameña de Alimentos. Leer más
    • Sacyr pierde demanda de $2,362 millones contra Panamá ante tribunal internacional. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más