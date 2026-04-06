Dueños de la discoteca Jet Set irán a juicio por desplome que dejó 236 muertos en República Dominicana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio Público de República Dominicana solicitó este lunes enviar a juicio a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó la madrugada del 8 de abril de 2025 causando 236 muertos y más de 100 heridos.

Después de que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenara el inicio formal de la audiencia tras dos aplazamientos, los fiscales hicieron un resumen del documento acusatorio, que contiene 156 páginas.

Durante años, los dueños del Jet Set, un símbolo del entretenimiento nocturno en Santo Domingo, realizaron obras en la infraestructura sin notificarlo a “ninguna” institución, “por lo que no hay registros de inspecciones de los procesos de remodelación de dicha edificación”, lo que, “constituye una inobservancia a la ley” y “una muestra de negligencia de parte de los mismos”, afirmaron los fiscales.

“Estas negligencias e imprudencias en la edificación y el manejo del Jet Set”, por parte de los acusados, “se mantuvieron de manera continua a lo largo de los años, manifestándose principalmente con el techo de la discoteca, el cual fue objeto de distintas intervenciones informales e instalaciones de elementos sin ningún tipo de evaluación especifica o especializada para medir su capacidad de carga”, añadieron.

Además, subrayaron, los imputados ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.

En la única entrevista concedida hasta ahora a un medio de comunicación tras el accidente, Antonio Espaillat admitió el 23 de abril pasado que los plafones del techo de la discoteca “siempre” se caían e, incluso, el mismo día del derrumbe se cambiaron algunos de ellos, lo que atribuyó a “diferentes razones”, al tiempo que reconoció que nunca se examinó el techo para constatar la situación real, pese a las filtraciones.

Vista general el pasado 15 de abril de 2025 de las ofrendas a la entrada de la discoteca Jet Set, en la que, por el desplome del techo del establecimiento, más de 230 personas fallecieron en Santo Domingo. EFE/Archivo

En la audiencia preliminar que inició este lunes y que entró en receso fue recesada hasta el 20 de abril, el juez decidirá si existen pruebas suficientes para enviar a juicio a los hermanos Espaillat, quienes fueron detenidos en junio pasado pero unos días después se les concedió la libertad condicional.

Indignación y un nuevo peritaje técnico

Antes del inicio de la vista de hoy, el juez ordenó la realización, en un plazo de 30 días, de un nuevo peritaje técnico, a solicitud de los propietarios del Jet Set, decisión que provocó la indignación de familiares de las víctimas, que consideran que esto podría retrasar el proceso.

“Están jugando con uno con el peritaje ahora”, dijo visiblemente exaltado un hombre que se identificó como Rafael y que perdió a una hija en la tragedia, la mayor ocurrida en el país en años.

Por su lado, la abogada Ingrid Hidalgo, quien representa a la viuda del expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel, otra de las víctimas, afirmó que “existirán dos peritajes que podrían contradecirse, pero eso no impide que se establezca la causa real del derrumbe”.

“Lo único cierto es que el techo del Jet Set causó la muerte de más de 234 personas” y es “la pesadilla más grande que este país ha pasado”, añadió, al tiempo que expresó su confianza en que los procesados serán enviados a juicio de fondo.

La tragedia se produjo la madrugada del 8 de abril del pasado año mientras centenares de personas disfrutaban de una presentación del merenguero dominicano Rubby Pérez, quien perdió la vida en el siniestro, al igual que uno de los músicos de su orquesta.

También se informó en su momento del fallecimiento de 18 venezolanos, tres hispano-dominicanos, dos franceses, un haitiano, una colombiana, una costarricense, un italiano y un keniano.