Panamá, 17 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fenómeno astronómico

    Eclipse solar del 21 de septiembre: ¿Dónde se podrá ver?

    Europa Press
    Eclipse solar del 21 de septiembre: ¿Dónde se podrá ver?
    Imagen en H-alpha del eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 obtenida desde el Observatorio del Teide (Tenerife), a las 10:03 (hora canaria) aproximadamente. Remitida por Aniel López/IAC

    El último eclipse solar de 2025 tendrá lugar el 21 de septiembre, justo un día antes del equinoccio. El eclipse solar parcial será visible desde Nueva Zelanda, la Antártida y el Pacífico Sur.

    Aunque no es un eclipse total, se trata de un eclipse parcial profundo, en el que la Luna cubrirá hasta el 86% del Sol. Las estaciones de investigación del sur de Nueva Zelanda y la Antártida disfrutarán de las mejores vistas, mientras que algunas islas del Pacífico también podrán disfrutar de este espectáculo, informa Space.com.

    Esta inusual coincidencia significa que el eclipse ocurre justo antes del equinoccio de septiembre, cuando el Sol cruza el ecuador celeste, marcando el inicio de la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el norte.

    Un eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la Luna oculta al Sol visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados.

    Dicha alineación coincide con la Luna nueva e indica que la Luna está muy cerca del plano de la eclíptica. Los eclipses pueden ser totales, si la luz solar es totalmente ocultada por la Luna, anulares y parciales, si solo una parte del Sol es tapado.

    Europa Press


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • El mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomática. Leer más
    • Ranking QS 2026: Universidades de Panamá logran presencia mundial, pero quedan atrás. Leer más