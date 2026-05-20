Ecosistemas industriales integrados: evolución que impulsa ente mundial de zonas francas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La duodécima edición del Congreso anual de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO) celebrada en Panamá enfatizó en la importancia de que estas áreas especiales transiten desde los modelos tradicionales, basados en incentivos, hacia ecosistemas industriales integrados, que fomenten la innovación, las energías renovables, la infraestructura verde y los principios de la economía circular.

Este fue uno de los puntos clave de la cita que reunió, entre el 12 y 14 de este mes en la capital panameña, a más de 2.000 líderes empresariales, expertos, presidentes ejecutivos de zonas económicas, representantes de organizaciones internacionales y altos funcionarios de sesenta países, incluidos 27 ministros, lo que consolidó el evento como una plataforma global que contribuye a definir el futuro de las zonas francas y económicas a nivel mundial.

“La XII edición del Congreso Mundial de la World FZO en Panamá marcó un hito clave en la trayectoria de la organización, reuniendo a participantes de todo el mundo en un diálogo internacional que refleja el creciente papel de las zonas francas como motores del comercio, la inversión, la innovación y el desarrollo económico”, afirmó el presidente de la World FZO, Mohammed Al Zarooni.

Las discusiones desarrolladas durante el congreso anual se centraron en el impacto de los cambios geopolíticos, la reestructuración de las cadenas de suministro, la transformación digital y los requisitos de sostenibilidad en el futuro de las zonas económicas.

El evento incluyó una reunión ministerial de alto nivel con la asistencia de la vicepresidente de Guatemala, Karin Herrera, en la que los jefes de cartera destacaron la creciente importancia de las zonas francas como herramientas prácticas para apoyar las políticas industriales, acelerar la transformación económica, atraer inversiones y mejorar la competitividad.

Las sesiones también analizaron asuntos como la fabricación impulsada por inteligencia artificial (IA), la transformación digital, la infraestructura sostenible, las zonas ecoindustriales y el papel de las zonas económicas en el apoyo a la innovación, el fortalecimiento de la integración regional y el desarrollo de cadenas de valor y redes de producción modernas.

Los debates especializados abordaron además nuevos modelos operativos para zonas francas, asociaciones público-privadas y el desarrollo de entornos empresariales basados en el conocimiento y la tecnología, junto con oportunidades de inversión en los sectores de logística, turismo, agronegocios y la economía del conocimiento.

“Los debates, las alianzas y el intercambio de conocimientos presenciados durante” el congreso “reafirman la importancia de la acción colectiva para construir un ecosistema económico global más resiliente, sostenible y preparado para el futuro”, destacó Al Zarooni.

En este sentido, se celebró la firma de un Memorando para la creación de una nueva asociación regional de zonas en el Caribe, la Asociación de Zonas Económicas Especiales del Caribe (Cari-SEZA), que se centrará en impulsar la modernización, el desarrollo estratégico, el comercio regional y la cooperación en materia de inversiones a través de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en todo el Caribe.

Los signatarios fundadores de la Cari-SEZA son Jamaica, Santa Lucía, República Dominicana, Aruba, Granada, Trinidad y Tobago y el organismo regional Asociación Caribeña de Agencias de Promoción de Inversiones.

Así mismo, Turismo de las Naciones Unidas y la WFZO presentaron un informe conjunto sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE) turísticas, que muestra cómo se pueden orientar las zonas existentes para impulsar la inversión en turismo, así como la oportunidad de crear nuevas zonas específicamente orientadas al turismo.

El congreso incluyó la reunión de la Asamblea General Anual de la World FZO, que “adoptó un conjunto de resoluciones estratégicas orientadas a fortalecer el marco operativo de la organización y consolidar su red global de zonas francas. Así mismo, se llevaron a cabo elecciones para la nueva junta directiva”.

El decimotercer Congreso Mundial anual de la World FZO se celebrará en 2027 en República Dominicana, mientras que los Emiratos Árabes Unidos albergarán la edición de 2028 en Dubái, anunció la organización.