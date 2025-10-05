Panamá, 05 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DECISIÓN

    Ecuador anula la licencia ambiental a la minera canadiense Dundee Precious

    Agence France-Presse (AFP)
    Una manifestación contra un proyecto minero canadiense en los páramos de Quimsacocha convocada en Cuenca, Ecuador, el 16 de septiembre de 2025 / AFP

    Ecuador anuló la licencia ambiental otorgada a uno de los principales proyectos de minería industrial, a cargo de la canadiense Dundee Precious Metals, para conservar fuentes de agua, informó el sábado el Ministerio de Ambiente y Energía.

    En setiembre, al menos 80,000 personas marcharon por las calles de la andina Cuenca (sur) en rechazo al proyecto Loma Larga, ubicado en un páramo cercano que abastece de agua a esa ciudad, la tercera más importante del país.

    Ese proyecto subterráneo, que hasta 2021 estaba otorgado a la canadiense INV Metals Inc., es considerado estratégico para dejar la dependencia del petróleo, principal producto de exportación ecuatoriano.

    Cuenta con reservas de 2.2 millones de onzas de oro, 13.3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre, según cifras oficiales.

    La cartera de Ambiente señaló en un comunicado que “se ha revocado” la licencia ambiental concedida en junio, por lo que Dundee Precious deberá suspender sus actividades.

    Agregó que tomó la resolución ante informes técnicos de autoridades locales a cargo de la “provisión del servicio de agua potable y en el mantenimiento de los sistemas de riego” en la provincia de Azuay, cuya capital es Cuenca.

    De acuerdo al plan de Dundee Precious, que prevé una inversión de 593 millones de dólares, estaba próxima la perforación de la mina subterránea para ser explotada durante 12 años.

    Ecuador inició en 2019 la minería a nivel industrial. Dos yacimientos de oro y cobre generaron unos 3,100 millones de dólares en exportaciones en 2024.

