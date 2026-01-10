Panamá, 10 de enero del 2026

    Esperan más liberaciones

    Edmundo González lamenta que ‘no se ha alcanzado el 1% de las excarcelaciones anunciadas’

    EFE
    Edmundo González Urrutia. EFE

    El líder opositor Edmundo González Urrutia, cuyo yerno está preso en Venezuela, ha denunciado este sábado que “no se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas” por el régimen venezolano.

    González Urrutia, que la oposición venezolana considera el ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y que vive exiliado en España desde septiembre de 2024, ha difundido un mensaje en su cuenta de X en el que reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela.

    “Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, denuncia.

    González Urrutia deja claro que “la espera prolongada no es neutral” porque “genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”.

    “Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, afirma el líder opositor venezolano.

    Porque para González Urrutia “la libertad no se anuncia. Se ejecuta” y “los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad”.

    EFE

    Agencia de noticias

