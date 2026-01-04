Panamá, 05 de enero del 2026

    TRANSICIÓN

    Edmundo González pide la liberación de presos políticos para la normalización de Venezuela

    EFE
    Edmundo González Urrutia.

    El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia afirmó este domingo que lo sucedido en Venezuela tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro “constituye un paso importante pero no suficiente” y que la normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas".

    A través de un video compartido en su cuenta de X, el señalado ganador de las elecciones presidenciales por parte de la oposición mayoritaria venezolana, en julio de 2024, afirmó que “la normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”.

    EFE

    Agencia de noticias

