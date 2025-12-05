Edmundo González Urrutia: ‘Al régimen de Maduro solo le queda la represión’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia aseguró este viernes en Roma que al “régimen de Maduro solo le queda la represión”, y subrayó que, aunque nadie puede prever “cuándo ni cómo”, la “transición a la democracia” en Venezuela se va a producir.

González Urrutia, que recibió hoy en la capital italiana el Premio Internacional 2025 del Instituto Milton Friedman, subrayó que nadie puede asegurar cómo ni cuándo se producirá “la transición a la democracia”, aunque insistió en que “es seguro que se va a producir”.

“Al régimen de Maduro solo le queda la represión (...) porque el mandato soberano del pueblo de Venezuela a favor de un cambio profundo ya ha sido emitido. ¿Cómo y cuándo se producirá esa transición a la democracia? Es algo que nadie puede asegurar”, aseveró.

El dirigente opositor afirmó que en Venezuela existen “más de 1.000 presos políticos”, todos “inocentes” y sin acceso a la justicia.

Mencionó el caso de su yerno, Rafael Tudales Bracho, quien, según explicó, “sin haber participado jamás en política y sin que existan pruebas que indiquen la comisión de delito alguno, lleva 11 meses siendo objeto de desaparición forzada”.

“A pesar de ello, esta semana fue sentenciado a 30 años de prisión. Por desgracia, hay muchos casos como el suyo también”, añadió.

González Urrutia denunció además el “cautiverio en el que se encuentran muchos extranjeros inocentes”, entre ellos decenas de europeos y varios italianos, “encerrados en las mazmorras de un régimen criminal con el propósito de chantajear a todo el mundo libre”.

Asimismo, describió a Venezuela como “un país arruinado, sin Estado de derecho, con la peor inflación registrada en el continente y con el 30 % de nuestra población viviendo en el exterior”, y denunció que “el saqueo de nuestro país durante el presente siglo ha sido monstruoso” y “puede exceder los 300.000 millones de dólares”.

González Urrutia defendió que la “nueva Venezuela” deberá construirse en torno al “valor axial de la libertad” y afirmó que el país puede convertirse “en pocos años en el ‘hub’ energético del hemisferio occidental”, recordando que Venezuela “ha sido y sigue siendo el mayor reservorio de hidrocarburos estratégicos más importantes para Occidente”

Por su parte, la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, felicitó en un vídeo al premiado, reconociéndolo como “presidente legítimo de Venezuela elegido democráticamente por nuestro pueblo el 28 de julio de 2024”.

“Quienes hemos luchado juntos por tantos años sabemos que este reconocimiento no es solo a un líder sino también a todos los venezolanos que con coraje cívico y convicción moral se han enfrentado a una de las tiranías más perversas y destructivas del continente”, denunció.

Y aseguró que Venezuela está “a las puertas de la libertad y la transición a la democracia”.

“Ahora debemos asegurar que este proceso esté acompañado por una liberación económica inmediata, profunda, para que Venezuela nunca vuelva a caer en manos de un proyecto totalitario”, recalcó Machado.

Durante el acto en Roma, González Urrutia confirmó a EFE que asistirá el próximo 10 de diciembre en Oslo a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, respondiendo con un escueto “sí” al ser preguntado.