Ejecutivo y Legislativo salvadoreños enfrentados por préstamo para el plan de seguridad contra las pandillas

¿Costos elevados por mis acciones? ¿Cuáles acciones?



Nunca he matado a un ser humano, usted sí. Nunca he secuestrado, usted sí. Nunca he dejado morir víctimas en cautiverio, usted sí. Nunca he traicionado a mis compañeros, usted sí.



Creo que debería auto dedicarse ese mensaje. https://t.co/JW8xYoVvP6