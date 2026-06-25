Ejército de Israel abate a seis milicianos de Hizbulá en el sur del Líbano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La cresta de Ali al Taher es un enclave muy próximo a la importante ciudad de Nabatieh, al norte del río Litani.

El Ejército israelí dijo este jueves haber disparado y “neutralizado” a seis supuestos milicianos de Hizbulá en el sur del Líbano pese a la tregua vigente.

“Hoy jueves, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operaban en Zawtar al Sharqiya identificaron a cinco terroristas de Hizbulá que representaban una amenaza para ellos”, recoge un comunicado castrense.

Además, la nota afirma que, en un incidente separado, soldados israelíes desplegados en las colinas de Ali al Taher, también en el sur del país vecino, identificaron a otro presunto miliciano “armado” del grupo chií cerca de sus tropas.

“Tras la identificación, la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres israelíes abrieron fuego contra los terroristas y los neutralizaron, eliminando así la amenaza”, sostiene el comunicado de los militares.

🎯ALCANZADOS: 6 terroristas de Hezbolá que representaban una amenaza para los soldados de las FDI que operan en la Zona de Seguridad.



En Zawtar al-Sharqiya, tropas de las FDI identificaron a 5 terroristas de Hezbolá que representaban una amenaza para ellas, y en otro incidente… — FDI (@FDIonline) June 25, 2026

La cresta de Ali al Taher es un enclave muy próximo a la importante ciudad de Nabatieh, al norte del río Litani (la línea de avance que se había marcado originalmente el Ejército). Estas colinas concentran los esfuerzos militares de Israel desde hace una semana y media, cuando las tropas se expandieron en la zona.

El ataque se produce mientras prosiguen en Washington las conversaciones impulsadas por Estados Unidos para consolidar una tregua duradera entre el Líbano e Israel que ponga fin a casi cuatro meses de conflicto en el sur del país.

Asimismo, las hostilidades tienen lugar después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento para el fin de la guerra, extensible también al territorio libanés.