Panamá, 25 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFLICTO

    Ejército de Israel abate a seis milicianos de Hizbulá en el sur del Líbano

    La cresta de Ali al Taher es un enclave muy próximo a la importante ciudad de Nabatieh, al norte del río Litani.

    EFE
    Ejército de Israel abate a seis milicianos de Hizbulá en el sur del Líbano
    El ataque se produce mientras prosiguen en Washington las conversaciones impulsadas por Estados Unidos. EFE

    El Ejército israelí dijo este jueves haber disparado y “neutralizado” a seis supuestos milicianos de Hizbulá en el sur del Líbano pese a la tregua vigente.

    “Hoy jueves, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operaban en Zawtar al Sharqiya identificaron a cinco terroristas de Hizbulá que representaban una amenaza para ellos”, recoge un comunicado castrense.

    Además, la nota afirma que, en un incidente separado, soldados israelíes desplegados en las colinas de Ali al Taher, también en el sur del país vecino, identificaron a otro presunto miliciano “armado” del grupo chií cerca de sus tropas.

    “Tras la identificación, la Fuerza Aérea y las fuerzas terrestres israelíes abrieron fuego contra los terroristas y los neutralizaron, eliminando así la amenaza”, sostiene el comunicado de los militares.

    La cresta de Ali al Taher es un enclave muy próximo a la importante ciudad de Nabatieh, al norte del río Litani (la línea de avance que se había marcado originalmente el Ejército). Estas colinas concentran los esfuerzos militares de Israel desde hace una semana y media, cuando las tropas se expandieron en la zona.

    El ataque se produce mientras prosiguen en Washington las conversaciones impulsadas por Estados Unidos para consolidar una tregua duradera entre el Líbano e Israel que ponga fin a casi cuatro meses de conflicto en el sur del país.

    Asimismo, las hostilidades tienen lugar después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento para el fin de la guerra, extensible también al territorio libanés.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 22:45 Carlos III dejará de utilizar el Palacio de Buckingham como residencia oficial Leer más
    • 22:33 Ecuador firma una remontada inédita ante Alemania y pasa a dieciseisavos Leer más
    • 22:30 Un ‘esfuerzo colectivo masivo’: la ayuda internacional rumbo a Venezuela tras los devastadores terremotos Leer más
    • 22:25 Exdirector del Ifarhu cumplirá ocho años de prisión por caso de auxilios económicos Leer más
    • 22:24 Costa de Marfil certifica su pase a costa del sueño de la debutante Curazao Leer más
    • 22:07 Previa: Países Bajos expone su invicto histórico ante una Túnez que apela al orgullo Leer más
    • 21:52 Ejército de Israel abate a seis milicianos de Hizbulá en el sur del Líbano Leer más
    • 21:40 Panamá fortalece la pesca deportiva y refuerza la protección de los peces vela y marlines Leer más
    • 21:04 Fuerzas navales de 17 naciones se encuentran en Panamá para enfrentar amenazas transnacionales Leer más
    • 20:58 Tchouaméni: ‘Con Haaland cualquier error se paga muy caro’ Leer más