Panamá, 12 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CRIMEN

    El acusado de asesinar a Charlie Kirk es identificado como Tyler Robinson, según NBC

    EFE
    El acusado de asesinar a Charlie Kirk es identificado como Tyler Robinson, según NBC
    El sospechoso de asesinar a Kirk se llama Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años,. / FBI

    El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, detenido por las autoridades, ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informaron medios locales en base a fuentes de la investigación.

    +info

    Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie KirkEl FBI ofrece hasta 100,000 dólares por información sobre el asesinato de Charlie KirkEl FBI publica dos fotos del sospechoso de asesinar de Charlie Kirk, al que intenta capturar

    La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que había sido detenido el supuesto asesino.

    Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

    El detenido fue puesto bajo custodia de la Policía local hacia las 11 de la noche del jueves, 11 de septiembre, según informaron fuentes federales al New York Times.

    Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

    Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba una de sus conocidos debates con estudiantes en los que confrontaba con sus ideas conservadoras.

    En la confusión de las primeras horas las autoridades detuvieron a dos personas a las que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenían nada que ver con el asesinato.

    Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

    Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre 30, normalmente utilizado para la caza.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Corredor de las Playas: este sería el tramo de la ampliación que tendrá peaje. Leer más
    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Empleos Panamá anuncia vacantes para el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal. Leer más
    • Moody’s advierte que Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por el manejo de la deuda. Leer más
    • Budy Attie y su red empresarial: préstamos con la CA, licitaciones y polémicas. Leer más
    • Lucy Molinar cancela reunión para separar a secretaria ejecutiva de Coneaupa. Leer más
    • Crisis del arroz en Panamá: productores advierten pérdidas, Mulino confirma fin del subsidio y el IMA recurre a importaciones. Leer más