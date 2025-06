El adolescente de 17 años que filmó el video del accidente de Air India que dio la vuelta al mundo

Zoya Mateen - BBC News, Delhi

Cada vez que Aryan Asari oía el sonido de un avión, salía corriendo de casa para verlo.

Avistar aviones era una especie de pasatiempo para él, contó su padre, Maganbhai Asari. A Aryan le encantaba el rugido del motor que llenaba el aire y que luego se hacía más fuerte a medida que el avión volaba sobre él, dejando tras de sí estelas de condensación en el cielo.

Pero ahora, sólo pensarlo le pone enfermo.

El jueves pasado, el joven de 17 años se encontraba en la terraza de la casa de su padre en Ahmedabad,grabando videos de aviones, cuando un Dreamliner 787-8 de Air India se estrelló ante sus ojos y estalló en llamas, matando a las 241 personas que iban a bordo.

Casi 30 personas también fallecieron en tierra.

El momento fue capturado por Aryan en su teléfono.

“Vi el avión. Caía y caía. Luego se tambaleó y se estrelló ante mis ojos”, declaró a BBC Gujarati en una entrevista a principios de esta semana.

El video, ahora una pista crucial para los investigadores que intentan encontrar la causa del accidente, ha causado revuelo en los medios de comunicación y ha colocado a Aryan, un estudiante de secundaria, en el centro de uno de los peores desastres de aviación en la historia del país.

“Nos han inundado las solicitudes de entrevistas. Los periodistas han estado rondando mi casa día y noche pidiendo hablar con él”, declaró Maganbhai Asari a la BBC.

El accidente, y lo que ha seguido desde entonces, ha tenido un impacto devastador en Aryan, quien está traumatizado por lo que vio. “Mi hijo está tan asustado que ha dejado de usar el teléfono”, dijo su padre.

“Temblaba, se movía de un lado a otro”

Asari padre, soldado retirado del ejército que ahora trabaja en el servicio de metro de la ciudad, lleva tres años viviendo en un barrio cercano al aeropuerto y recientemente se mudó a una pequeña habitación ubicada en la terraza de un edificio de tres plantas, con una vista despejada del horizonte de la ciudad.

Su esposa y sus dos hijos, Aryan y su hermana mayor, aún viven en su aldea ancestral, cerca de la frontera entre los estados de Gujarat y Rajastán.

“Esta era la primera vez que Aryan visitaba Ahmedabad. De hecho, era la primera vez en su vida que salía de la aldea”, dijo su padre.

“Cada vez que llamaba, Aryan me preguntaba si podía avistar aviones desde mi terraza y yo le decía que se veían cientos de ellos surcando el cielo”.

Aryan -explicó- era un entusiasta de los aviones y le gustaba observarlos mientras volaban sobre su aldea. La idea de poder verlos mucho más de cerca desde la terraza de la nueva casa de su padre le resultaba muy atractiva.

La semana pasada se presentó una oportunidad cuando su hermana mayor, que quiere ser policía, viajó a Ahmedabad para realizar el examen de ingreso.

Aryan decidió acompañarla. “Me dijo que quería comprar cuadernos y ropa nuevos”, relató el señor Asari.

Los hermanos llegaron a casa de su padre alrededor del mediodía del jueves, aproximadamente una hora y media antes del accidente.

La familia almorzó junta, después de lo cual el Asari se fue a trabajar, dejando a los niños en casa.

Aryan salió a la terraza y comenzó a grabar videos para enseñárselos a sus amigos. Fue entonces cuando vio el avión de Air India y comenzó a filmarlo, según contó a BBC Gujarati.

Aryan pronto se dio cuenta de que algo no iba bien con el avión: “Temblaba, se movía de un lado a otro”, dijo. Mientras el avión descendía, siguió filmándolo, incapaz de comprender lo que estaba a punto de ocurrir.

Pero cuando una densa humareda llenó el aire y un fuego emergió de los edificios, finalmente comprendió lo que acababa de presenciar.

Le envió el video a su padre y lo llamó.

“Estaba fuera de sí del horror”

“Parecía muy asustado: ‘Lo vi, papá, lo vi estrellarse’, me dijo, y no dejaba de preguntarme qué le pasaría. Le dije que se quedara tranquilo y que no se preocupara”, relató Asari. “Pero estaba fuera de sí del horror”.

Asari también le pidió a su hijo que no compartiera el video. Sin embargo, demasiado asustado y conmocionado, Aryan se lo envió a algunos amigos. “De repente, el video estaba por todas partes”.

Los días siguientes fueron una pesadilla para la familia.

Vecinos, periodistas y camarógrafos inundaron la pequeña casa de Asari día y noche, pidiendo hablar con Aryan. “No pudimos hacer nada para detenerlos”, dijo.

La familia también recibió la visita de la policía, que llevó a Aryan a la comisaría y grabó su declaración.

El señor Asari aclaró que, contrariamente a lo informado, Aryan no fue detenido, pero la policía lo interrogó durante varias horas sobre lo que vio. “Para entonces, mi hijo estaba tan perturbado que decidimos enviarlo de vuelta al pueblo”.

De vuelta en casa, Aryan ha vuelto a la escuela, pero “todavía no se siente como antes. Su madre me dice que cada vez que suena su teléfono, se asusta”, contó su padre.

“Sé que con el tiempo se recuperará. Pero no creo que mi hijo vuelva a intentar avistar aviones en el cielo”, añadió.

Información adicional de Roxy Gagdekar, BBC Gujarati, en Ahmedabad.

