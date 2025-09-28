Panamá, 28 de septiembre del 2025

    El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se retira de la carrera a la reelección

    EFE
    Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York. EFE

    El alcalde de Nueva York (Estados Unidos), Eric Adams, anunció este domingo que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.

    Adams, que se presentaba como independiente, informó de su decisión en un video publicado en su cuenta personal de X unas semanas antes de que tengan lugar los comicios locales, previstos para el próximo 4 de noviembre.

    Pese a que existían especulaciones que apuntaban a que el alcalde podía dar un paso a un lado, este había reiterado en varias ocasiones su intención de aspirar a la reelección y se había mostrado convencido de que podía ganar al candidato demócrata socialista, Zohran Mamdani, que lidera las encuestas.

    Su salida, focaliza aún más la carrera entre Mamdani y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que tras perder en las primarias demócratas lanzó su candidatura como independiente.

    Según varios medios, los seguidores de Cuomo habían instado a Adams a que se retirara de la contienda para centrar el voto contra el socialista en el exgobernador.

    Las últimas encuestas daban pocas esperanzas al actual alcalde para un segundo mandato, ya que le situaban en cuarta posición por detrás de Mamdani, Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.

    En su video, Adams no respaldó a ninguno de los candidatos de su espacio político e invitó a los neoyorquinos a no confiar en ninguna de las propuestas, aunque sin mencionarlos explícitamente.

    “Los neoyorquinos deberían desconfiar de cualquier político o movimiento político que afirme que debemos destruir por completo los sistemas que creamos juntos a lo largo de generaciones para dar paso a un nuevo orden, no probado, dirigido por supuestos salvadores”, afirmó.

    EFE

    Agencia de noticias


