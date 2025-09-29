El bosque invertido que sostiene a Venecia desde hace 1600 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hace más de 1600 años, Venecia surgió sobre un terreno inestable, pero en lugar de hundirse, los venecianos construyeron un “bosque invertido”: millones de pilotes de madera —alerce, roble, aliso, pino, abeto y olmo— clavados en el limo para sostener palacios, basílicas y campanarios.

Desde el año 832, con la Basílica de San Marcos, hasta el imponente puente de Rialto, miles de troncos fueron compactados bajo el agua en una hazaña que aún asombra a la ingeniería moderna. Los battipali, obreros especializados, golpeaban los pilotes a mano mientras cantaban melodías tradicionales que resonaban en los canales, marcando el ritmo de una obra colosal.

Para alimentar este ingenioso sistema, la República de Venecia protegió sus bosques desde el siglo XII, inventando prácticas de silvicultura que aseguraron madera suficiente para levantar su ciudad sobre el agua.

Con el paso de los siglos, este sistema natural de madera, barro y agua ha resistido terremotos, mareas y el paso del tiempo.

Estudios recientes muestran cómo estructuras como el campanario de Frari, construido en 1440, se hunden lentamente como un “tacón de aguja”, pero siguen firmes gracias a la presión del suelo y a un ambiente sin oxígeno que frena la descomposición.

Aunque en los siglos XIX y XX el cemento sustituyó la madera, hoy esta técnica ancestral vuelve a inspirar a arquitectos por su sostenibilidad y fuerza.

Venecia es la única ciudad del mundo que aún se sostiene gracias a esta técnica de fricción a gran escala: una obra maestra nacida sin motores ni acero, creada por ingenieros intuitivos que supieron domar la naturaleza para levantar una joya eterna sobre el agua.