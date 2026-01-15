El ‘breve y atípico’ encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump y María Corina Machado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Darío Brooks - BBC News Mundo

El esperado encuentro entre María Corina Machado, la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca se dio este jueves a puerta cerrada, de manera más discreta de lo que se esperaba.

Machado llegó alrededor del mediodía a la Casa Blanca, sin que ni Trump ni ningún miembro de su gobierno la recibiera frente a las cámaras, como suele ser habitual con otros líderes políticos.

Cerca de una hora después, Machado salió de nuevo para abordar un vehículo y se limitó a dar unas palabras a un grupo de venezolanos que se había reunido para expresarle su apoyo: “Sepan que contamos con el presidente Donald Trump para la libertad de Venezuela”, dijo.

A continuación se trasladó al Capitolio, donde un grupo de senadores la esperaban para sostener una reunión. A su salida de la sede del Congreso, Machado contó brevemente cómo fue su encuentro Trump.

“Me impresionó mucho lo claro que está. Cómo conoce la situación de Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida. Más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia. Queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. Y que para que eso ocurra, tiene que haber democracia y libertad”, dijo Machado.

“Pueden tener la seguridad de que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos de Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos”, añadió.

También contó que le “presentó” la medalla del Nobel de la Paz que recibió en diciembre al presidente Trump como gesto de agradecimiento por su apoyo. Trump había expresado su deseo de recibir el premio el año pasado y no ocultó su decepción cuando Machado fue la elegida.

La visita de Machado a Washington ocurrió casi dos semanas después de que Estados Unidos lanzara una operación militar en Caracas en la que detuvieron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser enjuiciados por cargos relacionados con el narcotráfico.

El gobierno de Venezuela recayó entonces en la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, con quien Trump ha establecido negociaciones que han dejado al margen a Machado y al excandidato presidencial de su movimiento opositor, Edmundo González.

El miércoles, Trump se refirió a Delcy Rodríguez como una “persona fantástica” con quien tuvo una “larga llamada” telefónica.

“Es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, señaló en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. “Creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela”, concluyó.

Machado visitó Washington a casi dos semanas de la captura de Maduro en Venezuela. / Reuters

“Una visita breve y atípica”

Análisis de Bernd Debusmann Jr., corresponsal de la BBC en la Casa Blanca

La visita de Machado a la Casa Blanca fue breve y atípica para un presidente al que le encanta estar delante de las cámaras.

Se celebró completamente a puerta cerrada y coincidió casi simultáneamente con una rueda de prensa de la secretaria de prensa Karoline Leavitt. La mayor parte de los periodistas acreditados en la Casa Blanca se encontraban ahí, lejos de donde podían ver a Machado entrar o salir del complejo de la Casa Blanca.

Esto se puede deber a que Trump y otros funcionarios del gobierno no se han retractado de la afirmación del presidente de que Machado no cuenta con el apoyo ni el respeto necesarios para poder gobernar Venezuela, aunque él apoye la celebración de elecciones en algún momento en el futuro.

Cuando se le preguntó sobre la reunión, que aún estaba en curso, la secretaria de prensa Karoline Leavitt dijo que Trump no acudía a la reunión con “expectativas” y que simplemente quería “mantener una conversación franca y positiva” sobre el futuro de Venezuela.

Por su parte, la presidenta interina Delcy Rodríguez se ha mostrado “extremadamente cooperativa”, según Leavitt.

Tras la reunión, el presidente guardó silencio sobre la presentación del Premio Nobel que le hizo Machado, y sigue sin estar claro si lo aceptó.

Machado se reunió con senadores en el Capitolio. / Reuters

Trump mantiene su postura sobre Machado

Tras la captura de Maduro el 3 de enero, la expectativa de muchos venezolanos era que se produjera un cambio de gobierno inmediato y que Machado o González asumieran responsabilidades..

La misma Machado, al reaccionar a la operación militar del 3 de enero, señaló: “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”.

Pero Trump dejó claro que no sería el caso. “No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país”, dijo el mismo día que fueron capturados Maduro y su esposa. “Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto”, agregó entonces.

En su rueda de prensa habitual, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump mantiene su idea de que Machado no tiene el apoyo en Venezuela para convertirse en la líder del gobierno en este momento.

“Es una postura realista y no ha cambiado”, dijo ante una pregunta de un reportero sobre si había algún cambio en la perspectiva de Trump.

Sin embargo, aseguró que Trump “estaba deseando la celebración de esta reunión y esperaba que fuera una conversación buena y positiva, porque ella es una voz verdaderamente notable y valiente para muchos venezolanos”.

Reiteró que el gobierno de Trump ha estado en contacto con Delcy Rodríguez y otros funcionarios venezolanos que han sido “extremadamente cooperativos”, según Leavitt.

Algunos venezolanos se reunieron en el exterior de la Casa Blanca para respaldar a Machado. / Getty Images

En su reunión con los senadores, Machado les dijo que su país podría convertirse en un aliado clave de EE.UU. en un futuro.

“Lo que está ocurriendo en este momento es histórico, no solo para el futuro de Venezuela, sino para el futuro de la libertad en el mundo. Yo soy solo una de millones de venezolanos determinados a recuperar la libertad, la justicia y la democracia para nuestro país”, les dijo.

“Quiero asegurarles que vamos a convertir a Venezuela en un país libre y seguro, y en el aliado más fuerte que haya tenido Estados Unidos en esta región”, añadió.

Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, han dicho que esperan que en un futuro haya elecciones presidenciales en Venezuela, pero no han señalado ninguna fecha ni si Estados Unidos apoyaría una candidatura de Machado u otra figura de la actual oposición.

