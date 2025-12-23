El caballo de fuego: el Año Nuevo Chino se celebrará a partir del 17 de febrero de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Año Nuevo Chino 2026 empezará a celebrarse el 17 de febrero. Es la festividad más importante de la nación asiática, que representa el inicio de un nuevo ciclo cultural y festivo del calendario lunar chino.

La celebración del Año Nuevo Chino se extiende por unos 15 días y culminará el 3 de marzo de 2026.

De acuerdo con el calendario, 2026 es el Año del Caballo, el cual simboliza energía, fuerza, independencia y libertad. En esta ocasión se festejará el Caballo de Fuego, una combinación de año y elemento, que ocurre cada 60 años

En el caso del elemento fuego, se le relaciona con la acción audaz, dinamismo, pasión y transformación.

El Año Nuevo Chino, también conocido como la Fiesta de la Primavera, es una celebración tradicional que reúne a las familias, las cuales decoran sus hogares con el color rojo.

Asimismo, se hacen comidas tradicionales, se hacen desfiles y se lanzan fuegos artificiales.

En Panamá, al igual que en otras ciudades del mundo, también la comunidad china y la población en general participa en actividades para celebrar el Año Nuevo Chino. Se realizan la Danza del Dragón, actos culturales y bazares o ferias en centros comerciales.