El Café de Quito aspira a conquistar el mercado europeo con la esencia del Chocó Andino

A más de 1,200 metros sobre el nivel del mar, en un territorio de gran biodiversidad del Chocó Andino, situado al noroeste de la capital ecuatoriana, se cultiva el Café de Quito, un grano de especialidad que busca abrirse camino en el mercado europeo por su valor gastronómico y como invitación para descubrir el paisaje y la identidad que lo hacen posible.

“El secreto de un buen café de especialidad está en el origen y el Café de Quito viene de un origen único”, ha explicado en una entrevista a EFE el barista Jairo Sanguña, ecuatoriano afincado en España desde hace más de 30 años y propietario de Emka, una cafetería especializada en Madrid.

En su opinión, la clave de un café de gran calidad es “que transmita en una taza el amor que la gente pone en el producto” junto al “esfuerzo del caficultor en trasladar la esencia de su origen”.

En 2025, Sanguña importó al mercado europeo alrededor de 2.200 kilogramos de café ecuatoriano, aunque, según sus expectativas, prevé alcanzar los 2.000 kilogramos solo de Café de Quito a lo largo de este año.

Este crecimiento se apoya en el reciente auge del café de especialidad en España y en Europa, una tendencia que el barista considera que puede contribuir a “enlazar el producto con el turismo” y a conectar al público europeo con la cultura cafetera de Quito.

“Estoy seguro de que el Café de Quito va a ayudar mucho a potenciar la ciudad y a acercar a la gente apasionada del café y de los viajes (...), dándoles la posibilidad de estar cerca de la capital y, a la vez, de visitar fincas, conocer caficultores, procesos y una gran reserva natural”, ha explicado.

En su establecimiento se sirven cafés procedentes de distintos países de América Latina, principalmente ecuatorianos, a los que recientemente ha incorporado el Café de Quito, un grano que, según ha asegurado, representa la esencia de su ciudad natal, de sus reservas naturales y de su gente. “Son granos que hablan por sí solos”, ha añadido.

El Café de Quito destaca también por su enfoque sostenible ya que procede de plantaciones ubicadas en una región de 287.000 hectáreas reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y forma parte de una iniciativa que destina al menos el 10 % de sus beneficios al Fondo Ambiental de Quito para apoyar proyectos de conservación y producción responsable.

En términos de calidad, el grano “cumple con todos los requisitos para hacerlo único” como la altitud, el lugar en el que se produce o los procesos que está desarrollando el caficultor, entre los que Sanguña ha destacado la fermentación.

De acuerdo a los estándares de la Specialty Coffee Association (SCA), los cafés de especialidad con una puntuación entre los 80 y 84 puntos son considerados “muy buenos”, y el Café de Quito alcanza los 84 puntos, una calidad con la que el barista espera que impulse su crecimiento en España en 2026.

Como parte de su estrategia de proyección internacional, Café de Quito -que colabora con EFE en la difusión de este contenido-, ha participado en eventos gastronómicos como Madrid Fusión, donde se realizaron catas centradas en conectar el sabor con el origen y el territorio.

Su próxima parada será el Coffee Fest Madrid, un encuentro especializado que se celebrará en IFEMA Madrid del 14 al 17 de febrero y en el que esta marca, creada en 2025, buscará afianzar su presencia en el mercado europeo.

“Creo que Madrid puede ser la puerta del café de especialidad para Europa”, ha concluido Sanguña.