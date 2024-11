El canciller brasileño dice que el momento actual exige diálogo y no ruptura con Venezuela

Escuchar audio noticia

El ministro brasileño de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, afirmó este miércoles en una comparecencia en el Congreso que, pese al claro deterioro de las relaciones de Brasil con Venezuela, el momento actual tiene que ser de diálogo y no de romper relaciones con el país vecino.

“Pese a que las circunstancias imponen una inevitable disminución del dinamismo de las relaciones, eso no significa que Brasil tiene que romper relaciones con Venezuela o algo de esa naturaleza”, aseguró el canciller en referencia a la reciente decisión de Caracas de llamar a su embajador en Brasilia a consultas.

Vieira agregó que el embajador venezolano no fue retirado definitivamente del país, que la embajadora brasileña en Caracas permanece en su puesto y tiene muy buenas relaciones con las autoridades venezolanas, y que él mismo continúa manteniendo contactos con su homólogo del país vecino.

“Por el contrario, el momento actual es de diálogo, de negociación y de no aislamiento, que son claves para una solución pacífica de la crisis en Venezuela”, aseguró.

Las relaciones comenzaron a deteriorarse desde las elecciones presidenciales de julio pasado debido a que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva no reconoció la victoria otorgada por el ente electoral venezolano al presidente Nicolás Maduro, y se agravaron en octubre cuando Brasil vetó el ingreso de Venezuela a los BRICS como miembro pleno tras la cumbre del bloque celebrada en Rusia.

Desde entonces, diferentes autoridades venezolanas han hecho duras críticas a Lula.

Vieira dijo que Brasil no está obligado a reconocer la supuesta victoria de Maduro en las elecciones presidenciales debido a que, por tradición, el país no reconoce Gobiernos sino Estados.

“El actual momento es delicado y exige de la diplomacia profesionalismo y cautela. Brasil tiene como práctica reconocer Estados y no gobiernos. Es una tradición que busca evitar la politización del reconocimiento o no de un Gobierno extranjero”, aseguró.

Según el canciller, Brasil ha insistido en dialogar con Venezuela y con otros países sobre la crisis venezolana no solo por tratarse de un vecino importante sino también porque fue garante del Acuerdo de Barbados, en que Gobierno y oposición definieron las bases para las elecciones de este año, y porque, por invitación de Maduro, fue observador de las elecciones.

Agregó, no obstante, que la solución de la crisis tiene que ser “construida” por los propios venezolanos y no impuesta desde afuera con más sanciones y aislamiento.

“Ya vimos que eso no funciona. No podemos repetir los errores de la época en que Juan Guaidó fue proclamado como presidente interino. Había dos presidentes, pero uno tan solo tenía un título y no tenía un país para gobernar”, aseguró.

“Eso no tiene nada que ver con injerencia ni con reconocimiento de algo político sino de las necesidades de una relación”, dijo.