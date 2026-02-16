El Caribe pide a la Unión Europea apoyo para Haití y ampliar la cooperación bilateral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, afirmó este lunes que los países caribeños deberían mirar más allá del comercio en sus relaciones con la Unión Europea (UE), bloque al que pidió un mayor apoyo a Haití.

Así se expresó Browne en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria UE-Caribe que se celebra en Antigua y Barbuda y en cuya agenda figura la situación de Haití, país miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom).

“Para los Estados pequeños, el derecho internacional no es opcional, es existencial”, declaró Browne a los delegados, añadiendo que, en lo que respecta a Haití, la situación en el país recuerda a todos que la seguridad y la gobernanza no pueden abordarse de forma aislada.

El primer ministro dijo que “el Caribe mantiene su compromiso con una vía de avance legítima, transparente y responsable, liderada por los haitianos, con el apoyo de un compromiso internacional”.

“Es necesario controlar la situación de seguridad para poner fin al sufrimiento del pueblo haitiano y facilitar unas elecciones libres y justas, momento en el que se deben restablecer plenamente las instituciones democráticas de Gobierno”, añadió.

Alix Didier Fils-Aimè asumió el liderazgo del Gobierno interino de Haití tras el fin del mandato del Consejo Provisional de Transición, formado en abril de 2024 después de la renuncia del primer ministro Ariel Henry.

Por otro lado, Browne dijo que los compromisos del Caribe con la UE “no deben limitarse únicamente al comercio y las inversiones”.

“Deben extenderse a la seguridad multidimensional, incluyendo la seguridad alimentaria y energética, la seguridad sanitaria y la protección contra la delincuencia transnacional”, detalló.

En opinión de Browne, para mejorar la cooperación con la UE, se debería establecer un mecanismo consultivo permanente, que se reúna al menos dos veces al año, para desarrollar posiciones coordinadas del Caribe para la colaboración con sus homólogos europeos.

La reunión de tres días está copresidida por Malik Azmani, del Grupo Renew Europe, y por el vicepresidente del Parlamento de Jamaica, Heroy Anthony Clarke.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.