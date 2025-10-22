El cierre del Gobierno Federal en Estados Unidos es ya el segundo más largo de la historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cierre parcial del Gobierno Federal estadounidense entró este miércoles en su vigesimosegundo día y se convirtió así en el segundo más largo de la historia del país, solo por detrás del acaecido durante 35 días entre 2018 y 2019 durante el primer mandato de Donald Trump.

Al alcanzar su jornada número 22, el actual cierre ha superado al que hasta ahora era el segundo más duradero, que tuvo lugar entre diciembre de 1995 y enero de 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton.

El Senado ha intentado este año aprobar presupuestos provisionales 11 veces, la última este lunes, pero ni republicanos ni demócratas han alcanzado los 60 votos necesarios.

Los demócratas exigen la inclusión de una extensión de los subsidios del Obamacare, a los que los republicanos —que han dicho que no negociarán mientras continúe la paralización— se oponen asegurando, sin pruebas, que este programa sanitario beneficia a inmigrantes indocumentados.

Sin perspectiva de que ambas bancadas lleguen a un acuerdo, hoy se prevé una nueva votación en la Cámara Alta, donde los republicanos han dicho que, de fracasar hoy nuevamente su propuesta, tratarán de presentar un proyecto de ley que asignaría directamente fondos al pago de aquellos empleados federales que siguen trabajando por ser considerados fundamentales para la seguridad de bienes y personas en el país.

El cierre de Gobierno entra a final de esta semana en su fase más delicada, ya que este viernes estaba previsto que los funcionarios esenciales cobraran su nómina correspondiente al plazo entre el 5 y el 18 de octubre.

De persistir el cierre no recibirán el cheque, lo que promete elevar la presión sobre grupos como los controladores aéreos, un gremio con mucha capacidad de presión dada la escasez de profesionales en este sector en Estados Unidos.

Las bajas por enfermedad de los controladores de tráfico aéreo —que motivaron la suspensión de una importante cantidad de vuelos— originaron el acuerdo que puso fin al anterior cierre de Gobierno de 35 días, hasta ahora el más largo de la historia en el país.