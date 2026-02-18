El Congreso de Perú elige en sesión extraordinaria al nuevo presidente interino del país

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Congreso de Perú dio inicio este miércoles a un pleno extraordinario donde escogerá al nuevo presidente o nueva presidenta interina del país que reemplazará al derechista José Jerí, destituido el martes por el mismo Parlamento cuando faltan menos de dos meses para las elecciones generales.

El Legislativo peruano debe escoger entre sus congresistas a un nuevo presidente o presidenta de la cámara que, una vez nombrado, asumirá de manera interina la Presidencia del país hasta el 28 de julio, cuando transfiera el mando al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que están en marcha.

Cuatro candidatos se han presentado para asumir este reto: los derechistas María del Carmen Alva, que parte como favorita tras haber sido ya presidenta del Congreso en el periodo 2021-2022; y Héctor Acuña; y los izquierdistas José Balcázar y Edgar Reymundo.

Los parlamentarios presentes en la sesión deben votar por uno de los cuatro candidatos, y en caso de que ningún obtenga la mitad más uno de votos a su favor, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados.

Alva, abogada de 58 años y perteneciente al derechista partido Acción Popular, ya presidió el Congreso en el período 2021-2022, desde el que lideró una cruda oposición al izquierdista presidente Pedro Castillo, a la vez que protagonizó algunos desencuentros con parlamentarios, así como algunas polémicas por comentarios considerados racistas.

El portavoz de Acción Popular, Edwin Martínez, admitió que Alva “no es un rostro socialmente aceptable, pero necesitamos ordenar el país”, y es el nombre que genera mayor consenso entre las fuerzas conservadoras que tienen mayoría en la cámara.

Acuña, ingeniero civil de 68 años, es hermano del también empresario y actual candidato presidencial César Acuña, con el que está enemistado. Actualmente pertenece a la bancada parlamentaria de Honor y Democracia, conformada en gran parte por ex altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro.

Balcázar, de 83 años, fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú y llegó al Congreso como representante de Perú Libre, el partido marxista que ganó la Presidencia de Perú en 2021 con Castillo, quien luego fue destituido por su fallido intento de golpe de Estado de fines de 2022.

Por último, Reymundo, abogado y sociólogo de 73 años, ha sido alcalde y congresista junto a varios partidos izquierdistas y de centro, y es miembro de la Comisión Permanente del Legislativo y fue señalado de querer blindar a la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), por recomendar archivar una denuncia constitucional de corrupción en su contra.

Quien sea elegido reemplazará a Jerí, que había asumido la Presidencia en octubre pasado al ser el presidente del Congreso en el momento de la destitución de Boluarte, pero este martes fue destituido debido a los cuestionamientos acumulados por reuniones semiclandestinas con empresarios chinos y presuntas irregularidades en contrataciones de funcionarias.