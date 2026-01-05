Panamá, 05 de enero del 2026

    Sesión en Nueva York

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela

    Europa Press
    Vista general durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Justin Lane

    El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este lunes tras la incursión militar que Estados Unidos pepretró el sábado en Venezuela y la posterior captura de su presidente, Nicolás Maduro, que ya ha sido trasladado a una base militar en Nueva York junto a su mujer para ser juzgado por cargos de conspiración narco-terrorista.

    Caracas ya había solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad para abordar la “agresión criminal” de Estados Unidos. Otros países como Irán y Colombia también habían pedido la celebración esta reunión.

    En este sentido, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha informado de la solicitud por parte su país, que comenzó su mandato como miembro del Consejo hace apenas tres días.

    La reunión tendrá lugar a las 10.00 horas (hora local de Nueva York) bajo el título de ‘Amenazas a la paz y a la seguridad internacionales’, según indica el programa del Consejo de Seguridad de la ONU en su página web.

    Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado la operación militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela y ha sostenido que supone un “precedente peligroso”.

    Europa Press

