El Departamento de Justicia de Estados Unidos desestima investigación contra el presidente de la Fed

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos desestimó este viernes la investigación penal iniciada contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por el sobrecosto de la renovación de la sede del banco central.

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos desestimó este viernes la investigación penal iniciada contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por el sobrecosto de la renovación de la sede del banco central.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció en X que se ha solicitado al “inspector general de la Reserva Federal que examine minuciosamente los sobrecostos de construcción, que ascienden a miles de millones de dólares, sufragados por los contribuyentes”.

“En consecuencia, he instruido a mi oficina para que cierre nuestra investigación mientras el inspector general lleva a cabo esta indagación. Cabe destacar, no obstante, que no dudaré en reabrir una investigación penal si los hechos así lo justificaran”, dijo Pirro.

La extertuliana de la cadena Fox News y estrecha aliada del presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que espera “recibir un informe exhaustivo a la mayor brevedad” y dijo confiar en que “el resultado contribuirá a resolver, de una vez por todas, las interrogantes que llevaron a esta oficina a emitir citaciones judiciales”.

El cierre de la pesquisa coincide con el proceso en marcha en el Senado para confirmar al candidato de Trump para ocupar la presidencia de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y la amenaza del senador republicano Thom Tillis de bloquear la decisión hasta que la investigación contra Powell fuera desestimada.

El subsecretario de Prensa de la Administración, Kush Desai, dijo en reacción a la publicación de Pirro que los “contribuyentes estadounidenses merecen respuestas sobre la mala gestión fiscal de la Reserva Federal” y advirtió que las facultades del inspector general de la Fed lo ponen en “la mejor posición” para “llegar al fondo del asunto”.

“La Casa Blanca mantiene la misma confianza de siempre en que el Senado confirmará con rapidez a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal, a fin de restablecer finalmente la competencia y la confianza en el proceso de toma de decisiones de la Fed”, escribió Desai en X.

El DOJ inició formalmente la investigación contra Powell, que termina su mandato en mayo, después de que Trump cuestionara el sobrecosto del proyecto multimillonario de renovación del edificio de la Fed en Washington y especulara sobre un posible mal manejo de esos fondos por parte del presidente del banco central estadounidense.

El líder republicano ha mostrado abiertamente su descontento con el presidente de la Fed, al que exige una bajada agresiva de los tipos de interés en EUA y ha llegado a llamar “cretino” bajo el argumento de que con su “lentitud” está afectando a la economía estadounidense.

Esta semana el magnate también insistió en la validez de la investigación porque, según advirtió, “se tiene que averiguar” qué sucedió con este gasto adicional.

Powell, quien ha defendido la independencia del banco central, niega haber actuado de forma indebida y asegura que la investigación es un “pretexto” para atacar a la entidad, que ha elegido seguir sus propias evaluaciones económicas “en lugar de seguir las preferencias del presidente”.

En marzo, un juez federal en Washington consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación tuvo motivaciones políticas.