Panamá, 19 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MODA

    El diseñador italiano Valentino muere en Roma a los 93 años

    EFE
    Fotografía de archivo, tomada el 07/02/2017 en Valencia, del célebre diseñador italiano Valentino Garavani, que murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma. EFE/Archivo/Kai Försterling

    El famoso diseñador italiano Valentino Garavani ha muerto este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según ha informado su fundación.

    “Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, se lee en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

    Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera (Lombardía, norte de Italia), fue el “último emperador” del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

    El diseñador italiano Valentino Garavani celebra 45 años en la industria de la moda con el debut de su última colección de alta costura en el Complejo Monumental de Borgo Santo Spirito in Sassia, en Roma, Italia, el 7 de julio de 2007. El diseñador italiano Valentino falleció a los 93 años en Roma, según confirmó su fundación.

    Asimismo, confirmaron que el velatorio tendrá lugar en Roma el miércoles 21 y el jueves 22 de enero, mientras que el funeral será oficiado el viernes 23 en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma a las 11:00 (10:00 GMT).

    En concreto, la capilla ardiente se instalará en PM23, el centro cultural abierto por la Fundación de Valentino en Roma en la plaza Mignaelli.

    EFE

    Agencia de noticias

