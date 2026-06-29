El doble terremoto de Venezuela en cifras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el pasado miércoles han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de rescate y remoción de escombros.

1.- Fallecidos y heridos

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, indicó este domingo que han fallecido al menos 1,450 personas y que 3,150 resultaron heridas, una cifra inferior a la de 3,238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones. Además, 12,721 familias están damnificadas.

El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

2.- Equipo de rescate

El número de rescatistas internacionales se elevó a 2,624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos, según Caracas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Panamá, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen otros países.

Además, numerosos venezolanos han participado de forma voluntaria en labores de recate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, se han apuntado 7,876 voluntarios en un centro de registro en Caracas.

Fotografía que muestra una casa derrumbada por los terremotos en Venezuela, en El Junquito (Venezuela). EFE/Ronald Peña R

3.- Réplicas

Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado más de 430 réplicas, de acuerdo con el más reciente balance del presidente del Legislativo venezolano.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este domingo más de una veintena de sismos, el más fuerte de magnitud 4.3, en el oeste del país.

4.- Ayuda humanitaria

Durante la jornada, Estados Unidos reforzó su despliegue en Venezuela para apoyar las labores de respuesta a los terremotos, con el envío de más de doscientos efectivos militares, helicópteros y aviones, y dijo que en las próximas horas llegarán unos 130 marines al puerto de La Guaira, que quedó fuera de servicio.

Por su parte, Paraguay afirmó que enviará 32 militares especializados en búsqueda y rescate, y un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) partió hacia Venezuela con más de catorce toneladas de ayuda humanitaria, mientras que Argentina completó los preparativos para el envío de un segundo equipo.

5. Daños

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6,700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Personas trabajan en una zona afectada por los terremotos en Venezuela, en El Junquito (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Según las autoridades venezolanas, hay 189 edificios con daños totales y 585 parciales, así como 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1,645 estructuras “de otra índole” afectados.

El Gobierno anunció la conformación de un grupo para inspeccionar las construcciones afectadas y de otro para planificar proyectos sobre nuevos inmuebles.