El eclipse de Sol empieza a ser visible en España

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Millones de personas se han concentrado en distintos puntos de España para observar el eclipse.

El eclipse de Sol comenzó a ser visible como parcial en España, en concreto en Galicia (norte de la península), pasadas las 5:30 p.m. (hora de España) y durante aproximadamente dos horas la sombra recorrerá gran parte del país de oeste a este.

El fenómeno astronómico, que reúne a millones de espectadores en miles de puntos de observación, se había iniciado casi dos horas antes en el mar de Bering y ya ha empezado a cubrir también una parte de Groenlandia y de Islandia.

Varias personas esperan momentos previos al eclipse solar en Barcelona. Foto: EFE/Alejandro Garcia

El eclipse se prolongará durante algo más de dos horas en España, aunque la fase de totalidad, durante la cual el 40 por ciento del territorio español experimentará un anochecer anticipado y efímero, se empezará a apreciar a las 8:26 p.m hora local (18:26 GMT) también en Galicia y Asturias, y barrerá el país hasta acabar en las Islas Baleares.

El de hoy es el primer eclipse de Sol total visible en la península en más de cien años, y el primero también de un carrusel que ‘traerá’ a España otro eclipse total el próximo 2 de agosto de 2027 y uno anular el 26 de enero de 2028.

Millones de personas están ya concentradas en cientos de lugares para observar el evento, que ha atraído a España a miles de turistas y a numerosos científicos e investigadores de las principales agencias espaciales (NASA o ESA), que han organizado retransmisiones en directo y actividades de divulgación científica.

Desde primeras horas de la tarde, muchas carreteras españolas han comenzado a registrar un considerable aumento de la intensidad del tráfico.