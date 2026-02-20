El Efecto Alofoke sacude Premio Lo Nuestro 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante la gala de Premio Lo Nuestro 2026, varias figuras vinculadas al popular reality show La Casa de Alofoke destacaron dentro y fuera del escenario, participando como insiders, presentadores e incluso ganadores, marcando una presencia visible para República Dominicana y su creciente influencia en la industria latina.

La velada empezó con una fuerte presencia del equipo en la alfombra magenta. Santiago Matías, conocido internacionalmente como Alofoke, compartió espacio con personalidades como Jomari Goyso, Marko, Monse Medina y Wendy Guevara.

Entre las creadoras presentes se encontraba Angélica Núñez, popularmente conocida como “La Gigi” o “La Gigi RD”, quien brilló como creadora de contenido y cantante con un vestido inspirado en el estilo de Cardi B.

A la presentación se sumó la panameña Gracie Bon y el cubano conocido como Pollito Tropical, quienes también destacaron durante la premiación, especialmente tras su participación en el lanzamiento musical de Thalía, llamado Dancing Queen.

Modelo panameña de las redes sociales Gracie Bon asiste a Premio Lo Nuestro 2026. Foto: EFE

La comunicadora, modelo y actriz Gabi Desangles también estuvo presente.

En el segmento de presentaciones, Jlexis y Dani Barranco hicieron su entrada a la alfombra. Jlexis subió luego al escenario para presentar la categoría Álbum del Año – Tropical, compartiendo la tarima con Aron Luix, Juan Duque y Goyo.

Otro de los momentos destacados fue la participación de La Fruta, quien llegó acompañado de su familia y formó parte de la gala presentando —junto a la presentadora Clarissa Molina— a los artistas Prince Royce y Romeo Santos. Durante su intervención, La Fruta aprovechó para resaltar su orgullo por la ascendencia dominicana.

El punto culminante para Alofoke Media llegó con el triunfo de Alofoke, El Alfa y Jon Z, quienes se llevaron el Premio Lo Nuestro 2026 a Mejor Canción Trap/Hip Hop Urbano.

En su discurso, Santiago Matías agradeció a todos los involucrados y dedicó el premio a Puerto Rico y República Dominicana. Para Jon Z y el propio Alofoke, este marcó su primer reconocimiento en la gala.

La presencia dominicana se completó con la participación de Vincent Carmona Arias, mejor conocido como El Dotol Nastra, creador de contenido y también miembro de La Casa de Alofoke.