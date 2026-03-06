El ejército de Ecuador incauta un ‘narcosubmarino’ de 35 metros de largo cargado de combustible

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Vanessa Buschschlüte - BBC News; Pascal Fletcher - BBC Monitoring

El ejército de Ecuador informó este jueves de la incautación de un “narcosubmarino” de 35 metros de eslora que estaba oculto en una reserva natural cerca de la frontera con Colombia.

El semisumergible transportaba unos 22,700 litros de combustible y estaba “listo para iniciar una navegación prolongada” para el tráfico de drogas, según informó el Ministerio de Defensa de Ecuador en un comunicado.

El descubrimiento se produjo poco después de que el presidente Daniel Noboa anunciara una “nueva fase” en la guerra de su gobierno contra los cárteles de la droga.

Su ubicación entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, han llevado a que Ecuador se haya convertido en un país clave por el que transitan las drogas ilícitas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Europa y hasta Australia.

En la operación del Ejército anunciada este jueves, las tropas encontraron el submarino en un manglar de la reserva natural de Cayapas-Mataje.

También encontraron un campamento cercano, que según dijeron era utilizado por los delincuentes como centro logístico para preparar embarcaciones para el contrabando de drogas.

“Durante la intervención, el personal militar fue recibido con disparos por parte de sujetos armados, por lo que las unidades en el sector repelieron el ataque mediante el uso progresivo y legítimo de la fuerza. Una vez controlada la situación, se continuó con las operaciones de búsqueda y aseguramiento en la zona”, informó Defensa.

Además del submarino de 35 metros de eslora, las fuerzas de seguridad también incautaron seis lanchas rápidas, siete motores fuera borda y decenas de barriles de combustible.

También localizaron “equipos de navegación y una escopeta, evidenciando la existencia de una estructura logística destinada a sostener actividades ilícitas en esta zona estratégica de la frontera norte”, según el comunicado.

No se mencionó que se hubiera producido alguna detención ni incautación de drogas.

El "narcosubmarino" estaba cargado con más de 22.000 litros de combustible. / Ministerio de Defensa

Más colaboración con EE.UU.

El presidente Noboa ha estado trabajando en estrecha colaboración con el gobierno de EE.UU. para frenar el flujo de drogas desde su país hacia Norteamérica.

A principios de esta semana, el mandatario sostuvo una reunión de cooperación en materia de seguridad con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, en la capital ecuatoriana, Quito.

Sin embargo, no se mencionó si se daría la participación de las fuerzas estadounidenses en operaciones como la que llevó a la incautación del narcosubmarino en el pantano.

No obstante, Estados Unidos ha llevado a cabo docenas de ataques contra embarcaciones que ha identificado como parte del narcotráfico en el océano Pacífico y el Caribe en lo que ha denominado “Operación Southern Spear”.

Más de 150 personas han muerto en esos ataques desde septiembre.

Noboa está entre una decena de presidentes de América Latina afines a Donald Trump que se reunirán en Miami este fin de semana con el presidente en una cumbre de su iniciativa de seguridad regional y lucha contra el narcotráfico.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.