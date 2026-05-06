Panamá, 06 de mayo del 2026

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    En el Pacífico

    El Ejército de Estados Unidos mata a tres hombres en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha

    El balance de víctimas mortales de la operación Lanza del Sur asciende a, al menos, 190 personas.

    Europa Press
    El Ejército de Estados Unidos mata a tres hombres en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha
    Imagen desclasificada y publicada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos de una embarcación supuestamente ligada al narcotráfico y bombardeada por las fuerzas estadounidenses.

    Al menos tres personas han sido asesinadas este martes por parte del Ejército de Estados Unidos, en el marco de un nuevo bombardeo −el segundo de esta semana− contra una embarcación en el océano Pacífico, a la cual han acusado de participar en “operaciones de narcotráfico”.

    Este “ataque cinético letal” ha sido confirmado por el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, órgano castrense que ha justificado su actuación alegando que informaciones de Inteligencia “confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental” y que “participaba en operaciones de narcotráfico”.

    “El 5 de mayo, bajo las órdenes del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas”, ha indicado el comando en un mensaje publicado en redes sociales en el que ha agregado que ningún miembro de sus fuerzas militares ha resultado herido.

    La muerte de estos tres hombres, a los cuales el Comando Sur se ha referido como “narcoterroristas”, eleva a 190 el número de víctimas mortales de la referida operación Lanza del Sur, campaña militar emprendida por Estados Unidos a ambas orillas de las Américas que ha sido objeto de múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales.

    Europa Press


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