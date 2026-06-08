El Ejército de Israel ataca ‘objetivos militares’ en el oeste y centro de Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ejército de Israel informó este lunes del ataque contra “objetivos militares” en el oeste y centro de Irán, horas después de que Teherán lanzara misiles contra Israel como represalia por los ataques israelíes contra el Líbano.

“La Fuerza Aérea israelí atacó objetivos militares (...) en el oeste y centro de Irán”, apuntó el Ejército israelí en un mensaje publicado en su perfil de Telegram, sin añadir más detalles.

Por su parte, la agencia de noticias iraní Fars informó en sus redes sociales de explosiones en zonas de las ciudades iraníes de Teherán, Isfahán y Tabriz.

La ofensiva israelí llega tras el lanzamiento este domingo por parte de Irán de varias oleadas de misiles contra Israel, informó la televisión estatal iraní, que ponen en riesgo las negociaciones impulsadas por EE.UU. para frenar la guerra en Oriente Medio.

“Irán ha lanzado misiles contra Israel”, informó IRIB (siglas en inglés de la televisión estatal).

El medio oficial mostró imágenes de misiles sobrevolando el cielo en la occidental provincia iraní de Kermanshah y de personas celebrando la nueva ofensiva en las calles.

Los misiles iraníes fueron lanzados tras el ataque israelí contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye, donde al menos dos personas murieron y 20 resultaron heridas este domingo. Israel aseguró que se trató de una operación contra un cuartel del grupo chií Hizbulá.

Irán ya había anticipado que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con EE.UU. el 8 de abril incluye a la nación árabe.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró haber interceptado todos los misiles lanzados por Irán.

La reanudación de las hostilidades pone en aprietos el éxito de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, por lo que el presidente Trump se apresuró a decir que pedirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no responda la ofensiva.

“Voy a llamar a Bibi (Netanyahu) ahora mismo y decirle que no contraataque. Cada uno de ellos tuvo su diversión. Israel tuvo su bombardeo, e Irán tuvo su bombardeo. No necesitamos otro”, declaró Trump por teléfono a un reportero del medio Axios.