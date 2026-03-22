Panamá, 22 de marzo del 2026

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    CONFICTO

    El Ejército israelí dice que ha interceptado un 92% de los 400 misiles lanzados por Irán

    EFE
    El Ejército israelí dice que ha interceptado un 92% de los 400 misiles lanzados por Irán
    Una familia israelí sigue las instrucciones del Comando del Frente Interno del ejército israelí y se tumba en el suelo al borde de la carretera mientras suenan las sirenas alertando de un misil lanzado desde Irán, en la carretera que une Tel Aviv con Jerusalén, Israel, el 20 de marzo de 2026. (Jerusalén) EFE

    El Ejército israelí anunció este domingo que ha interceptado alrededor del 92 % de los más de 400 misiles balísticos que Irán ha lanzado contra Israel desde el pasado 28 de febrero, cuando este país decidió bombardear a la nación persa junto a Estados Unidos.

    “Irán ha disparado más de 400 misiles balísticos. Hemos tenido una excelente tasa de éxito. Tenemos alrededor de un 92 % de interceptación exitosa”, declaró en una videoconferencia con periodistas el portavoz castrense Nadav Shoshani.

    Entre los impactos directos que se conoce provocados por misiles balísticos hay dos ayer en las ciudades sureñas de Dimona y Arad -próximas a una instalación nuclear israelí- y otro anterior en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, que mató a nueve personas.

    Del total de 16 muertos en territorio israelí, hay también fallecidos por fragmentos de misiles interceptados y por las pequeñas bombas que desprenden misiles de racimo, así como un fallecido en el ‘kibutz’ Misgav Am, en el norte, tras un ataque antitanque presuntamente lanzado por Hizbulá contra un vehículo.

    Además, 4 mujeres palestinas (entre ellas una embarazada) murieron en Cisjordania ocupada -donde no hay refugios ni sirenas antiaéreas- tras el impacto de fragmentos de otro misil iraní de racimo en la localidad de Beit Awa.

    EFE

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