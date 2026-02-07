El enigmático Jeffrey Epstein: el inesperado ascenso de un profesor de matemáticas que dirigió una red de explotación sexual

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

“No soy un depredador sexual, soy un delincuente”, dijo Jeffrey Epstein al periódico New York Post en 2011.

“Es la diferencia entre un asesino y una persona que roba un panecillo”, agregó.

Ocho años después, Epstein murió en una celda de una prisión de Nueva York -el 10 de agosto de 2019- mientras esperaba, sin posibilidad de fianza, el resultado de un juicio en el que era acusado de dirigir una “vasta red” de niñas menores de edad para fines sexuales.

Cargos que, como queda claro en la cita inicial, siempre negó.

Esto ocurrió más de una década después de su condena por solicitar prostitución a una menor, por lo que fue registrado como delincuente sexual.

Nacido y criado en Nueva York, Epstein enseñó Matemáticas y Física en la ciudad, en la escuela privada Dalton School, a mediados de la década de 1970. Él mismo había estudiado estas disciplinas en la universidad, aunque nunca se graduó.

Se dice que el padre de uno de sus alumnos quedó tan impresionado que puso a Epstein en contacto con un socio importante del banco de inversión Bear Stearns en Wall Street.

En cuatro años ya era socio de la firma. En 1982, creó su propia empresa: J Epstein and Co.

La compañía gestionaba activos de clientes por valor de más de US$1.000 millones y fue un éxito inmediato.

Epstein pronto comenzó a gastar su fortuna, entre otras cosas, en una mansión en Florida, un rancho en Nuevo México y, supuestamente, la casa privada más grande de Nueva York, y a socializar con celebridades, artistas y políticos.

“Un tipo estupendo”

“Conozco a Jeff desde hace 15 años. Un tipo estupendo”, dijo Trump a la revista New York para un perfil sobre Epstein en 2002.

“Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas son bastante jóvenes”, agregó entonces.

“Sin duda, Jeffrey disfruta de su vida social”, opinaba Trump por aquellos años.

El hoy presidente de EE.UU. diría más tarde que los dos se distanciaron a principios de la década de 2000, años antes de que Epstein fuera arrestado por primera vez.

Además, ha negado sistemáticamente cualquier delito en relación con Epstein.

La Casa Blanca ha señalado que Trump expulsó a Epstein de su club “hace décadas por acosar a sus empleadas”.

Y el propio Trump dijo que Epstein “secuestró” a mujeres jóvenes que trabajaban en el spa de su club de playa Mar-a-Lago. “Una vez que hizo eso, se acabó todo para él”, aseguró.

Jeffrey Epstein, a la izquierda, junto a Donald Trump en el club Mar-a-Lago del presidente en Florida en 1997. / Getty Images

Además de Trump, se sabe que Epstein tenía otros amigos de alto perfil, lo que no implica ninguna irregularidad por parte de esas personas.

En 2002, llevó al expresidente estadounidense Bill Clinton y a los actores Kevin Spacey y Chris Tucker a África en un jet privado personalizado.

En 2003, intentó sin éxito comprar la revista New York junto con el entonces productor de cine Harvey Weinstein, el mismo año en que donó US$30 millones a la Universidad de Harvard.

Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton, exsecretaria de Estado de EE.UU., han accedido a testificar en la investigación del Congreso sobre Epstein.

Jeffrey Epstein también era amigo del político británico Peter Mandelson, una amistad que Mandelson dice ahora lamentar y que le costó su puesto como embajador en EE.UU. en 2025. Posteriormente, el político dimitió del Partido Laborista.

Tras la reciente publicación de documentos, la policía británica está revisando las denuncias de presunta mala conducta en un cargo público después de que Mandelson fuera acusado de transmitir información gubernamental confidencial a Epstein cuando era secretario de Comercio en 2009.

Según documentos de los archivos de Epstein, Mandelson le informó con antelación sobre un rescate de 500.000 millones de euros de la UE para salvar el euro.

A pesar de algunas amistades de alto perfil, Epstein también se esforzó por mantener su vida en privado, presuntamente evitando eventos sociales y cenas en restaurantes.

Tuvo relaciones con mujeres como Eva Andersson Dubin, ganadora de Miss Suecia, y Ghislaine Maxwell, hija del editor de periódicos Robert Maxwell, aunque nunca se casó.

Rosa Monckton, exdirectora ejecutiva de Tiffany & Co., declaró a Vanity Fair en un artículo de 2003 que Epstein era “muy enigmático” y “un clásico iceberg” ya que lo más importante estaba bajo la superficie.

“Crees que lo conoces y luego quitas otra capa de la cebolla y hay algo extraordinario debajo”, dijo. “Lo que ves no es lo que es”.

Condena y acuerdo de culpabilidad

En 2005, los padres de una niña de 14 años denunciaron a la policía de Florida que Epstein había abusado sexualmente de su hija en su casa de Palm Beach.

Un registro policial de la propiedad reveló la presencia de fotografías de niñas por toda la casa.

El Miami Herald informó que sus abusos a menores se remontaban a años atrás.

“No se trataba de una situación de ‘él dice, ella dice’”, declaró el jefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, al periódico.

“Eran más de 50 mujeres contra un solo hombre, y todas contaron básicamente la misma historia”, relató.

Según el Miami Herald, que analizó más de 2.000 documentos, correos electrónicos y pruebas de la investigación federal, las niñas procedían en su mayoría de entornos desfavorecidos.

Epstein presuntamente les pagaba dinero a cambio de un masaje en su residencia, ofrecimiento que en la mayoría de los casos acababa en algún tipo de intercambio sexual.

Incluso, la prensa bautizó su jet privado como el “Lolita Express”, haciendo referencia a las menores que transportó de un estado a otro entre 1999 y 2007.

“Nunca ha ocultado su interés por las niñas”, dijo el columnista Michael Wolff a la revista New York para un perfil publicado en 2007, mientras el caso contra Epstein avanzaba en los tribunales.

“En un momento dado, cuando comenzaron sus problemas, me dijo: ‘¿Qué puedo decir? Me gustan las niñas jóvenes’. Le respondí: ‘Quizás deberías decir: me gustan las mujeres jóvenes’”.

Sin embargo, los fiscales llegaron a un acuerdo con el gestor de fondos de inversión en 2008.

Epstein evitó los cargos federales, que podrían haberle supuesto cadena perpetua, y en su lugar recibió una condena de 18 meses de prisión, durante la cual pudo salir a trabajar a su oficina 12 horas al día, seis días a la semana. Fue puesto en libertad condicional 13 meses después.

Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, ha sido criticado por su relación con Jeffrey Epstein. / Getty Images

El Miami Herald informó que el fiscal federal Alexander Acosta llegó a un acuerdo de culpabilidad que ocultaba la magnitud de los crímenes de Epstein y ponía fin a una investigación del FBI sobre si había más víctimas o personas poderosas involucradas.

El periódico lo describió como el “acuerdo del siglo”.

Acosta renunció en julio de 2019 debido al escándalo, aunque defendió sus acciones argumentando que garantizaban al menos un tiempo en prisión para Epstein.

Desde 2008, Epstein figuraba como delincuente sexual de nivel 3 en el registro de Nueva York.

Esta designación era de por vida, lo que significaba que se le consideraba con un alto riesgo de reincidencia.

Pero Epstein conservó sus propiedades y sus bienes tras la condena.

En diciembre de 2010, Andrew Mountbatten-Windsor, el tercer hijo de la reina Isabel II de Inglaterra, entonces conocido como el príncipe Andrés, fue fotografiado en Central Park, Nueva York, con Epstein, lo que generó controversia.

En una entrevista con la BBC en noviembre de 2019, Mountbatten-Windsor, que conocía a Epstein desde 1999, dijo que había viajado a Nueva York en 2010 para romper su amistad.

Agregó que lamentaba haberse alojado en la casa del financiero durante su estancia y que se había “equivocado” al hacerlo.

Mountbatten-Windsor mantuvo contacto con Epstein durante más tiempo del que había admitido anteriormente, según correos electrónicos de 2011 que salieron a la luz años después. En medio del consiguiente revuelo, fue despojado de sus títulos reales en 2025.

Una de las acusadoras de Epstein, Virginia Roberts, conocida anteriormente como Virginia Giuffre, alegó que fue obligada a tener relaciones sexuales con el entonces príncipe Andrés a principios de la década de 2000, cuando tenía 17 años.

El hijo de la reina Isabel II negó categóricamente haber tenido relaciones sexuales con ella y dijo que no recordaba que se hubiera tomado una foto de ambos juntos en Londres.

Pero en 2022, pagó millones a Giuffre para llegar a un acuerdo extrajudicial en la demanda que ella presentó, en la que alegaba que había sido abusada sexualmente por él.

También surgieron nuevos detalles sobre la amistad de la exesposa de Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, con Epstein.

La organización benéfica de Ferguson, Sarah’s Trust, anunció que cerrará “en un futuro previsible” después de que aparecieran correos electrónicos que parecían mostrar que Ferguson estaba en contacto con Epstein mientras este se encontraba en prisión por solicitar sexo a una menor.

Epstein fue arrestado en Nueva York el 6 de julio de 2019 tras regresar de París en su jet privado.

Los fiscales presuntamente buscaron confiscar su mansión en Nueva York, donde supuestamente ocurrieron algunos de sus crímenes.

Epstein siempre negó haber cometido delito alguno y se declaró no culpable de los cargos en su contra.

Tras negársele la libertad bajo fianza, permaneció recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

En julio fue trasladado brevemente al hospital por lo que, según se informó ampliamente, eran lesiones en el cuello, sobre las cuales ni los funcionarios de la prisión ni sus abogados quisieron hacer comentarios oficiales.

En su última comparecencia ante el tribunal, el 31 de julio de 2019, quedó claro que pasaría un año en prisión, con un juicio previsto para no antes del verano boreal de 2020.

Los fiscales declararon que no querían demoras y que celebrar el juicio rápidamente era de interés público.

Epstein nunca llegó a ser juzgado.

El juicio de Maxwell

Tras la muerte de Epstein, su exnovia, Ghislaine Maxwell, acaparó la atención pública.

Fue arrestada en julio de 2020 en su mansión en el estado de New Hampshire, en EE.UU., bajo la sospecha de haber ayudado a Epstein en el abuso de menores, colaborando en el reclutamiento y la manipulación de víctimas menores de edad.

En diciembre de 2021, un jurado en la ciudad de Nueva York la declaró culpable de cinco de los seis cargos, incluyendo el más grave: tráfico sexual de una menor.

Fue sentenciada a 20 años de prisión, lo que significa que Maxwell, de 60 años, podría pasar el resto de su vida tras las rejas.

Maxwell, graduada de la Universidad de Oxford, supuestamente presentó a Epstein a muchos de sus amigos ricos e influyentes, entre ellos Bill Clinton y el príncipe Andrés.

Sus amigos afirmaron que, aunque la relación sentimental entre Maxwell y Epstein duró solo unos pocos años, ella continuó trabajando con él durante mucho tiempo.

Tras ser declarada culpable, Ghislaine Maxwell declaró: "Es el mayor arrepentimiento de mi vida haber conocido a Jeffrey Epstein". / Getty Images

En documentos judiciales, exempleados de la mansión de Epstein en Palm Beach describieron a Maxwell como la administradora de la casa, quien supervisaba al personal, gestionaba las finanzas y actuaba como coordinadora social.

En un perfil publicado en Vanity Fair en 2003, Epstein afirmó que Maxwell no era una empleada asalariada, sino su “mejor amiga”.

Durante el juicio, la fiscalía alegó que Maxwell se aprovechaba de niñas y las manipulaba para que Epstein abusara de ellas.

Su defensa argumentó que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio por los crímenes de Epstein tras su muerte.

Pero luego de su condena, Maxwell mostró cierto arrepentimiento al decir: “Haber conocido a Jeffrey Epstein es el mayor error de mi vida”.

“Pero hoy no se trata de Epstein”, continuó. “Hoy es el día en que se me dicta sentencia y en que las víctimas se dirigen a mí directamente en el tribunal. A ustedes les digo: lamento el dolor que han sufrido. Espero que mi condena, junto con mi dura pena de prisión, les brinde un cierre”.

Los abogados de Maxwell apelaron el veredicto con el argumento de que nunca debió haber sido juzgada ni condenada por su papel en la trama.

La apelación fue finalmente rechazada por la Corte Suprema de EE.UU.

