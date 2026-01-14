Panamá, 14 de enero del 2026

    El equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, tras suspender diálogo con Teherán

    EFE
    Donald Trump junto a sus colaboradores, siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para capturar a Maduro, en su red Truth Social. EFE/Trump en Truth Social

    El equipo del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump se reunió este martes para preparar opciones militares en Irán que el mandatario estadounidense podría ordenar en los próximos días, según indicó una fuente cercana a la reunión Washington Post.

    El vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido parte del equipo que ha diseñado esta lista de opciones militares, al tiempo que se han puesto sobre la mesa otras vías como nuevas sanciones económicas, ciberataques o un apoyo más claro a los movimientos de protestas, que se han extendido por ciudades de todo el país.

    El encuentro se da después de que Trump dijera este martes que ha ordenado cancelar “todas las reuniones” con funcionarios de Teherán y de que el enviado del presidente a Oriente Medio Steve Witkoff suspendiera los contactos que ha mantenido hasta recientemente con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, y su equipo.

    Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen de los ayatolás sigue reprimiendo las protestas civiles con violencia y matando manifestantes desarmados y ayer mismo indicó que “la ayuda estaba en camino” en relación a las movilizaciones.

    Según indicaron diversas fuentes cercanas a la Casa Blanca al Washington Post, la Administración Trump está dividida sobre si un ataque contra instalaciones militares o de gobierno en Irán es la mejor opción, ya que un ataque militar, similar al bombardeo de instalaciones nucleares de junio, entraña un alto riesgo de fallo de cálculo o de material inteligencia erróneo.

    Además, en el entorno de Trump sigue habiendo reticencias a intervenir militarmente en Oriente Medio y desestabilizar la región y no ir en línea con la promesa de la filosofía política de “America First” (EE.UU., primero).

    EFE

    Agencia de noticias

