El escritor húngaro László Krasznahorkai recibe el premio Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai fue elegido este jueves por la Academia Sueca como el premio Nobel de Literatura 2025.

De acuerdo a la institución sueca, el novelista recibe el premio “por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Krasznahorkai, de 71 años, nacido en Hungría y reconocido como una de las voces más poderosas del este de Europa, logró el reconocimiento internacional gracias a novelas como “Satantango” (1985) o “La nostalgia de la meláncolía” (1989), ambas llevadas al cine por el director y compatriota Béla Tarr.

La Academia Sueca además resaltó el valor de la literatura de Krasznahorkai al valorar no solo obras como “Satantango” -en el que hace un paralelo con su pueblo natal, Gyula, cerca de la frontera con Rumania- sino también como “Herscht 07769”.

“Herscht 07769, de Krasznahorkai, ha sido descrita como una gran novela alemana contemporánea por su precisión al retratar el malestar social del país”, señala la Academia Sueca.

Y añade: “En ‘Herscht 07769’, nos encontramos no en una pesadilla febril en los Cárpatos, sino en un retrato creíble de un pequeño pueblo contemporáneo de Turingia, Alemania, que, sin embargo, también se ve afectado por la anarquía social, el asesinato y los incendios provocados”.

“Al mismo tiempo, el terror de la novela se desarrolla en el contexto del poderoso legado de Johann Sebastian Bach. Es un libro, escrito en un solo aliento, sobre la violencia y la belleza, una unión ‘imposible’”, concluye la Academia.

