    Caso de narcotráfico

    El expresidente hondureño pidió a Trump desde la cárcel por carta ser indultado

    EFE
    Reproducción fotográfica de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (Izq.) en su juicio. EFE/Archivo

    El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, pidió ser indultado por Donald Trump con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato, según publica el medio Axios, que ha tenido acceso a la misiva.

    En la carta, según Axios, Hernández trató a Trump de “Su excelencia”, algo que pudo favorecer el perdón presidencial en el que también pudo influir una “persistente campaña de cabildeo” desarrollada por Roger Stone, un antiguo amigo del presidente estadounidense.

    Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada y una multa de 8 millones de dólares.

    Trump anunció que pensaba indultarlo tras asegurar que el Gobierno del expresidente Joe Biden “tendió una trampa” al exmandatario hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022.

    Axios explica que “el sorpresivo anuncio del inminente indulto de Juan Orlando Hernández es una ventana a la forma poco ortodoxa y transgresora en que Trump otorga clemencia”.

    Destaca además que el anuncio se produjo antes de las elecciones del domingo en Honduras, donde la Casa Blanca respaldó al derechista Partido Nacional, que Hernández lideró como presidente entre 2014 y 2022.

    Poco después de que Trump asumiera el cargo en enero, Stone realizó tres publicaciones separadas en “Substack”, una plataforma de comunicación, pidiendo el indulto de Hernández y le presentó como una víctima de la guerra legal izquierdista en Honduras y de la administración del presidente Biden.

    Stone declaró a Axios que el viernes pasado contactó con el presidente de EE.UU., al que reiteró esos puntos y afirmó que un anuncio de indulto revitalizaría al Partido Nacional, mientras llamaba la atención de Trump sobre la carta de cuatro páginas de Hernández solicitando clemencia.

    En su carta a Trump, según Axios, “Hernández ofrece elogios que Trump aprecia: ‘He encontrado fuerza en usted, señor, en su resiliencia para regresar a ese gran cargo a pesar de la persecución y el enjuiciamiento que enfrentó’”.

    Hernández recuerda la estrecha relación de trabajo que mantuvieron durante el primer mandato de Trump, cuando este atribuyó a su homólogo hondureño la lucha contra el narcotráfico.

    El expresidente centroamericano también afirmó que su caso “avanzó solo porque el Departamento de Justicia de Biden-(Kamala) Harris persiguió una agenda política para empoderar a sus aliados ideológicos en Honduras”, escribe Hernández.

    Hernández aseguró que tuvo una representación legal ineficaz.

    Axios recuerda que el caso contra Hernández involucró inicialmente al entonces fiscal federal adjunto Emile Bove, quien posteriormente representó personalmente a Trump y trabajó en el Departamento de Justicia como alto funcionario. Bove ahora es juez federal designado por el presidente republicano.

    Bove también procesó al hermano de Hernández, Juan Antonio Hernández, durante el primer mandato de Trump.

    EFE

    Agencia de noticias

