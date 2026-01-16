Panamá, 16 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    JUICIO

    El expresidente surcoreano Yoon aguarda este viernes el primer veredicto por ley marcial

    EFE
    El expresidente surcoreano Yoon aguarda este viernes el primer veredicto por ley marcial
    El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol. EFE/EPA/PHIL NIJHUIS

    El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol recibe este viernes el primer veredicto de los casos en su contra relacionados con su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, aunque la posible sentencia de hasta diez años en prisión por cargos de obstrucción a la justicia palidece frente a la petición de pena de muerte en otro juicio por insurrección.

    El veredicto del Juzgado del Distrito Central de Seúl será televisado en directo y arrancará a las 14:00 hora local (5:00 GMT), según la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

    Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 justificándola como una manera de proteger a la nación de “fuerzas antiestatales”, una medida que fue revocada horas después por el Parlamento entre protestas masivas. Yoon fue destituido en abril de 2025, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales en junio.

    Según Yonhap, el expresidente se enfrenta a ocho juicios separados con cargos como dirigir una insurrección, el más grave y para el que un equipo especial de la Fiscalía surcoreana solicitó esta semana la pena de muerte, así como abuso de poder, ayudar a un enemigo y perjurio en relación con la ley marcial.

    En el caso de hoy, Yoon está acusado de tratar de evadir su arresto movilizando al servicio de seguridad presidencial, así como de conducir de forma irregular la reunión del Gabinete previa a la declaración de la ley marcial. El exmandatario únicamente convocó a los ministros considerados leales a su causa, en un encuentro que duró menos de cinco minutos.

    La sentencia del caso por insurrección, el más grave al que se enfrenta Yoon, se dará a conocer el 19 de febrero, aunque de ser condenado a muerte como pide la Fiscalía es poco probable que se cumpla, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estados Unidos despliega 50 marines para entrenamiento con fuerzas panameñas. Leer más
    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • IMA informa los puntos de las agroferias del martes 13 de enero y los precios actualizados. Leer más