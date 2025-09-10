Panamá, 11 de septiembre del 2025

    ATENTADO

    El FBI dice que detuvo al sospechoso de asesinar de un disparo a Charlie Kirk

    EFE
    Asesinan a Charlie Kirk. EFE

    El FBI detuvo este miércoles a la persona sospechosa de asesinar de un disparo en el cuello al activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario del estado de Utah, informó el director de la agencia, Kash Patel.

    “El sujeto detrás del terrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Agradecemos a las autoridades locales y estatales de Utah su colaboración con el FBI. Les mantendremos informados en cuanto nos sea posible”, escribió Patel en su perfil en la red social X.

    EFE

    Agencia de noticias


