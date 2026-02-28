Panamá, 28 de febrero del 2026

    Seguridad en alerta

    El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos por el ataque a Irán

    El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos por el ataque a Irán
    El FBI.

    El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, informaron fuentes de la agencia a las cadenas CNN y Fox News.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó en la red social X que se encuentra en “coordinación directa” con las agencias de inteligencia y las fuerzas del orden para “monitorear de cerca y frustrar cualquier amenaza potencial contra la patria”.

    El Servicio Secreto, encargado de proteger al presidente y a otros líderes políticos, también anunció un “incremento de la seguridad” en los lugares bajo su resguardo.

    Departamentos de policía locales en todo el país, como el de Nueva York, activaron protocolos de precaución y reforzaron la presencia de patrullas en sitios de culto y sedes diplomáticas.

    Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo Gobierno negociaba un pacto nuclear con Teherán, anunció la operación de madrugada desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, y afirmó que su objetivo final es derrocar al régimen iraní.

