Panamá, 13 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Investigación en proceso

    El FBI viajará a Cuba para la investigación del incidente de la lancha rápida, anuncia Díaz-Canel

    EFE
    El FBI viajará a Cuba para la investigación del incidente de la lancha rápida, anuncia Díaz-Canel
    El Malecón en La Habana (Cuba). EFE

    El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, informó este viernes de que el Gobierno de la isla espera una visita de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos para colaborar en la investigación por el incidente de la lancha rápida procedente de EUA cargada de armamento, según La Habana.

    +info

    Cuba confirma el inicio de un diálogo con Estados Unidos en medio de la crisis que afecta a la isla

    Díaz-Canel afirmó en una comparecencia, en la que reconoció por primera vez contactos con el Gobierno de Estados Unidos, que “el hecho fue una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos”.

    El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EUA en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del Gobierno cubano.

    El Ministerio del Interior de Cuba agregó que desde la lancha rápida se abrió fuego contra la guarda fronteriza y que sus agentes respondieron. Cuatro tripulantes de la embarcación de EUA murieron en el acto, mientras que los otros seis resultaron heridos.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Estas son las ‘mafias’ que se han destapado en la Caja de Seguro Social. Leer más
    • Retiro de mesas y sillas en Casco Antiguo genera respaldo de comerciantes y llamado a prudencia. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más