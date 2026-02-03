El fenómeno que explica por qué las iguanas caen de los árboles cuando hace frío en el sur de Florida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

Florida vive en los últimos días una inusual ola de frío.

El “Estado del Sol Radiante” habituado al sol y las altas temperaturas vio cómo desde el pasado fin de semana los termómetros se desplomaban hasta niveles no vistos en décadas.

En Miami y Fort Lauderdale, las dos principales ciudades del sur del estado, se registraron mínimas de hasta 5 grados bajo cero, las más frías de las que hay constancia desde 2010.

De todos los habitantes de Florida, las iguanas son algunas de las que peor lo llevan.

Y es que las bajas temperaturas las inmovilizan, dejándolas en una especie de estado catatónico o parálisis temporal.

Así, cuando están durmiendo en los árboles, pierden el agarre y caen al suelo.

Paralizadas, pero aún vivas.

Aviso de lluvia de iguanas

Las tortugas marinas, las serpientes y otros reptiles también experimentan aturdimiento por frío durante las heladas.

Para el caso de las iguanas, la Comisión de Pesca y Vida Salvaje de Florida emitió un aviso sobre la posible caída de iguanas de los árboles debido al frío extremo de estos días y una Orden Ejecutiva que permite excepcionalmente a los ciudadanos que vean caer alguno de estos reptiles en su propiedad retirarlos y entregárselo a las autoridades.

La Comisión recuerda que las iguanas verdes son una especie invasora cuya presencia en Florida afecta a los ecosistemas locales.

Las iguanas se aletargan con el frío y pueden caer de los árboles al perder su fuerza. / Cristóbal Herrera / Getty

En otras ocasiones las autoridades han advertido del peligro potencial de llevarse alguna de estas iguanas a casa.

“Hagas lo que hagas, ¡no lleves iguanas verdes salvajes a tu casa o a tu auto para calentarlas! Pueden recuperarse más rápido de lo que piensas y ponerse a la defensiva, usando sus largas colas y sus afilados dientes y garras”, dijo la Comisión en 2022.

Hibernación

La mayoría de las iguanas del sur de Florida provienen de países con climas más cálidos de América Central y América del Sur, donde no enfrentan temperaturas tan bajas.

Estas iguanas verdes de sangre fría dependen del calor externo para regular su temperatura corporal.

Cuando hay menos de 10 ºC, algunas entran en un estado de hibernación que las deja aletargadas.

Para sobrevivir en un clima más frío, las iguanas retrasan el ritmo de sus procesos corporales, incluyendo el flujo sanguíneo y los latidos del corazón hasta un punto mínimo.

Incluso cambian de color, desde un verde brillante a un tono más grisáceo, y hunden los ojos.

Cuando las temperaturas suben, recuperan su estado físico normal.

