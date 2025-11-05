El ferroviario que se convirtió en un héroe al salvar varias vidas durante un apuñalamiento masivo en un tren de Inglaterra

Helen Burchell - BBC News desde Cambridgeshire

Un trabajador ferroviario, Samir Zitouni, fue reconocido por salvar varias vidas durante un apuñalamiento masivo en un tren.

Su actuación en el tren que cubría la ruta Doncaster-Londres King’s Cross el sábado por la noche fue calificada de heroica.

Zitouni permanece en estado crítico, pero estable, en el hospital, según informó la Policía Británica de Transporte.

Anthony Williams, de 32 años y sin domicilio fijo, fue acusado de diez cargos de intento de homicidio relacionados con los apuñalamientos en el tren y un cargo de intento de homicidio en relación con un ataque ocurrido en Londres el sábado.

‘Valentía admirable’

Zitouni lleva más de 20 años trabajando para LNER (Ferrocarril del noreste de Londres).

David Horne, director general de LNER, dijo: “En un momento de crisis, Sam no dudó en actuar para proteger a quienes lo rodeaban. Su valentía fue admirable y estamos muy orgullosos de él y de todos nuestros compañeros que actuaron con tanto coraje aquella noche”.

Y añadió: “Nuestros pensamientos y oraciones están con Sam y su familia. Seguiremos apoyándolos y le deseamos una pronta y completa recuperación”.

Se cree que Zitouni “impidió” que el atacante apuñalara a una niña, lo que le provocó una herida en la cabeza y el cuello.

En un comunicado, su familia expresó estar “inmensamente orgullosa de Sam y de su valentía”.

“La policía lo llamó héroe el sábado por la noche, pero para nosotros siempre lo ha sido”, añadieron.

“Nos ha conmovido profundamente la gran cantidad de muestras de cariño y amabilidad hacia Sam, así como los numerosos deseos de pronta recuperación. La atención recibida en el hospital y el apoyo de sus compañeros de LNER han sido increíbles”.

El lunes por la mañana, la secretaria de Transporte británica, Heidi Alexander, declaró en el programa Breakfast de la BBC que la valentía demostrada por el hombre al ponerse en peligro fue “absolutamente admirable”.

“Hay personas que hoy están vivas y que no lo estarían de no ser por sus acciones”.

Personas heridas

El ataque tuvo lugar en el tren de LNER de las 18:25 GMT del sábado que cubría la ruta entre Doncaster (South Yorkshire) y la estación de King’s Cross de Londres.

Según los pasajeros, una persona que blandía un cuchillo comenzó a apuñalar a los pasajeros tras pasar por Peterborough.

Diez personas que estaban a bordo del tren fueron trasladadas al hospital Addenbrooke’s.

Seis de ellas ya han sido dadas de alta y cuatro permanecen estables.

Una undécima persona fue hospitalizada posteriormente.

La policía de Cambridgeshire investiga si el hombre acusado del ataque está vinculado a un incidente ocurrido en Peterborough, en el que se vio involucrado un menor de 14 años, y a dos denuncias sobre un hombre armado con un cuchillo en una barbería de la ciudad.

El viernes, el adolescente fue apuñalado y se informó de la presencia de un hombre armado con un cuchillo en la barbería.

Al día siguiente, la barbería presentó una segunda denuncia.

