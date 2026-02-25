Panamá, 25 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CHAVISMO

    El fiscal general y el defensor del pueblo de Venezuela renuncian a su cargo

    EFE
    Tarek William Saab. EFE

    El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlado por el chavismo- en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.

    El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció en medio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que recibió “sendas misivas” con la renuncia de ambos funcionarios, que habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.

    Asimismo, dijo que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la AN.

    Ante esto, indicó que se elegirá a un “encargado” para ambos cargos mientras se activa el Comité de Postulaciones del Parlamento.

    Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

    La Cámara también ratificó entonces a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, cargo que ocupó Saab hasta 2017.

    El viernes, el ahora exfiscal consideró que la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento cierra “un importante ciclo histórico” en Venezuela.

    “Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando”, afirmó el funcionario entonces, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía.

    EFE

    Agencia de noticias

