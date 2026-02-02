El frío rompe récords en Florida, con nieve en las costas e iguanas congeladas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La tormenta invernal rompió récords en Florida, donde Miami registró el comienzo de febrero más frío de su historia, la nieve llegó al sur del estado, y miles de iguanas se congelaron, según reportaron este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) y autoridades locales.

El NWS, que renovó sus alertas de congelamiento para Florida, reportó 1.6 grados centígrados (35 Fahrenheit) en Miami el 1 de febrero, lo que rompió el antiguo récord del mismo día de 1909, mientras que West Palm Beach registró -1.1 grados centígrados (30 Fahrenheit), un nuevo mínimo histórico para la fecha.

La oficina del organismo también reportó récords mínimos en el centro de Florida, como en Orlando (-4.4 centígrados o 24 Fahrenheit) o Daytona Beach (-5 centígrados o 23 Fahrenheit), además de informar de caída de nieve en las costas del Golfo tan al sur como Cape Coral, así como en Tampa, Sarasota y St. Petersburg.

“¿Quién vio ráfagas de nieve anoche? ¡Áreas costeras en el centro occidental y el suroeste de Florida, desde el condado de Levy hasta el condado de León reportaron ráfagas de nieve!”, informó el NWS en Tampa en sus redes sociales, al compartir un mapa de las zonas afectadas.

FL’s chilly weather has invasive iguanas dropping like it’s... well... cold. ❄️🦎



If you’re in South or SW FL, an Executive Order allows you to remove these invasive nonnative reptiles from your property and bring them to ANY South or SW FL FWC office TODAY until 4pm – this… pic.twitter.com/Znm8G56x2m — MyFWC (@MyFWC) February 2, 2026

Aunque nevó en 2025 en la región del Panhandle, en el noroeste de Florida, esta vez la nieve llegó más al sur del estado, lo que no ocurría en décadas, como mostraron videos compartidos por el NWS, y los departamentos de policía de Bradenton y Sarasota.

Por otro lado, el frío provocó una “lluvia de iguanas”, un fenómeno en el que los reptiles caen de los árboles al congelarse, por lo que cientos de ciudadanos llevaron más de 2,000 de estos animales a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) para su rescate.

“No es tan usual que tengamos temperaturas por debajo de 40 Fahrenheit (4.4 grados centígrados) en el sur de Florida y eso causa una parálisis de frío en nuestras iguanas verdes”, expresó el director ejecutivo del FWC, Roger Young, en una entrevista con Fox News.

Las ciudades de Florida vivieron sus temperaturas más bajas en décadas tras haber sido la excepción a la tormenta invernal que la semana pasada dejó más de 100 muertes en el resto del país, según conteos de la prensa nacional, además de cortes eléctricos y la cancelación de vuelos y de clases.

Pese a que el “intenso ciclón” responsable de la nieve abandonó el país, el aire ártico permanecerá este lunes en “gran parte” del este de Estados Unidos, el sur y, especialmente, en Florida, previó el NWS.

“Alertas de frío y congelamiento extremo permanecen vigentes esta mañana a lo largo de gran parte de Florida hacia el sur de Georgia y Alabama, porciones de las Carolinas y el sureste de Luisiana antes de que se establezca una tendencia gradual de moderación”, indicó el pronóstico.