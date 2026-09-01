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    Guerra

    El Gobierno alemán responsabiliza a Rusia del ataque híbrido con drones en Leipzig

    EFE
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    El Gobierno alemán responsabiliza a Rusia del ataque híbrido con drones en Leipzig
    El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt (Der,), y el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul. EFE

    El Gobierno alemán responsabilizó este martes a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de la ciudad oriental de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.

    “El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto”, dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

    Wadephul anunció, como consecuencia, el cierre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania, y además, se cancelará el contrato del centro cultural ruso “Casa Rusa” en Berlín.

    Además, Berlín reforzará los “controles de entrada para los ciudadanos rusos y aumentamos la presión sobre la flota fantasma rusa”, precisó el jefe de la diplomacia germana.

    Antes, Dobrint, que aseguró que las investigaciones sobre el caso continúan, pero el Ejecutivo germano llegó esa conclusión sobre la autoría de Rusia en vista de la información de que disponen las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia, que “acredita una responsabilidad rusa”.

    “No consideramos Leipzig un hecho aislado, sino que lo vemos en conexión con otras acciones híbridas”, abundó el titular de Interior del Gobierno que dirige el canciller Friedrich Merz.

    Según Dobrindt, los denominados “agentes de bajo nivel” habrían perpetrado el intento de atentado en el aeropuerto de la ciudad oriental de Leipzig, donde se encontró un dron cargado con explosivos.

    Tras el hallazgo en la noche del 4 de agosto pasado en el aeropuerto de Leipzig de un dron dotado de una carga explosiva y la supuesta colisión, poco después, de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos, informaron la semana pasada las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario Süddeutsche Zeitung.

    EFE

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